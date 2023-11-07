靜脈曲張原因｜症狀包括雙腳現青筋 病情分6個階段

靜脈曲張 隨時皮膚潰爛

當雙腳出現青筋或「蛇仔」，很多人都知道是靜脈曲張（英文︰Varicose veins），不過這只是其中一個階段的徵狀。如果置之不理，有可能令腿部腫脹、皮膚變黑，甚至皮膚潰瘍流血不止。

外科專科醫生江慧中表示，靜脈工作是將血液帶回心臟，「正常的腿部靜脈都有瓣膜，防止血液受地心吸力影響倒流。如瓣膜出現問題而不能正常合上，血液便倒流淤積於腿部靜脈，長期使靜脈血管變形、愈來愈粗，形成下肢彎彎曲曲及膨脹的靜脈血管，即為靜脈曲張。」 久站為靜脈曲張主要病因 久站是引致腿部靜脈曲的最大成因，如從事餐飲業、售貨員、醫護等較易患上此症，江慧中續指，「另外，體力勞動人士下肢或承受較大壓力亦有較高風險；懷孕、腹水或腹部有腫瘤人士，因腹內或靜脈壓力上升，影響靜脈血流亦較易出現倒流。家族病史、年齡、肥胖和女性都是風險因素。」

靜脈曲張病情分6階段 不過患者毋須過分擔心，如於第二至三期求醫，很少會惡化至第五、六期；如已屆第四期，就要盡快諮詢醫生。