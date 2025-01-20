靜脈曲張可致血栓致命 醫生揭伴隨揭6大警號需求醫

不少工作都要久站，容易形成靜脈曲張，但原來除了影響外觀，更可能對健康造成威脅。有醫生表示，隨著年齡的增長，靜脈曲張的風險也隨之增加，特別有4類人屬高危族群。另外，一旦發現靜脈曲張伴隨揭6大症狀，則應盡快求醫。

痔瘡手術醫生鍾雲霓和心臟外科醫生袁于婷分享指，靜脈曲張是一種常見但常被忽視的健康問題，而靜脈曲張是由於血管老化或血液逆流引起的增生與突起，約有40%的50歲以上人士會出現相關症狀。靜脈曲張主要分為兩類：

靜脈曲張忌浸溫泉

袁醫生指，有人會以為浸溫泉能改善血液循環，不過，靜脈曲張患者是不建議浸溫泉，因為溫熱水可能會使下肢血管充血，若無法抬腿紓緩，可能會增加不適感。她建議，適當的冷水沖洗可收縮血管，減少腫脹與不適感，所以用涼水沖洗會更佳。

靜脈曲張6大警號需求醫

心臟外科醫生袁于婷也表示，靜脈曲張不單是外觀問題，如果出現以下症狀，應盡快求醫，以避免症狀惡化：