靜脈曲張可致血栓致命 醫生揭伴隨揭6大警號需求醫

不少工作都要久站，容易形成靜脈曲張，但原來除了影響外觀，更可能對健康造成威脅。有醫生表示，隨著年齡的增長，靜脈曲張的風險也隨之增加，特別有4類人屬高危族群。另外，一旦發現靜脈曲張伴隨揭6大症狀，則應盡快求醫。
靜脈曲張可致血栓致命
痔瘡手術醫生鍾雲霓和心臟外科醫生袁于婷分享指，靜脈曲張是一種常見但常被忽視的健康問題，而靜脈曲張是由於血管老化或血液逆流引起的增生與突起，約有40%的50歲以上人士會出現相關症狀。靜脈曲張主要分為兩類：
- 輕度靜脈擴張：例如微血管增生或輕微擴張，通常出現在早期階段。
- 明顯靜脈凸起：由血管逆流或功能受損引起，可能會進一步惡化。
4類人易有靜脈曲張
袁醫生表示，靜脈曲張的高危人士要多加注意，當中包括：
- 長時間站立或坐著的人：如醫生、教師、業務員和櫃枱服務員
- 孕婦
- 重物搬運者
- 體重過重者
靜脈曲張忌浸溫泉
袁醫生指，有人會以為浸溫泉能改善血液循環，不過，靜脈曲張患者是不建議浸溫泉，因為溫熱水可能會使下肢血管充血，若無法抬腿紓緩，可能會增加不適感。她建議，適當的冷水沖洗可收縮血管，減少腫脹與不適感，所以用涼水沖洗會更佳。
靜脈曲張6大警號需求醫
心臟外科醫生袁于婷也表示，靜脈曲張不單是外觀問題，如果出現以下症狀，應盡快求醫，以避免症狀惡化：
- 靜脈明顯隆起
- 靜脈皮膚變色
- 皮膚癢
- 硬化
- 發炎
- 傷口愈合緩慢
如何治療靜脈曲張？
袁醫生表示，根據靜脈曲張的程度，可以用以下方法治療：
1. 初期症狀(輕度擴張、不適或外觀問題)：
- 表面激光治療。
- 注射硬化劑以減少小血管的明顯程度。
2. 中後期症狀(血管明顯隆起或主幹受損)：
- 微創手術：如激光使血管萎縮、膠水黏合或機械化學破壞等。
- 傳統手術：移除受損血管，適用於更嚴重的情況。
靜脈曲張要看甚麼科？
她建議，由於靜脈曲張的治療涉及多個科別，當中包括血管外科、皮膚科、醫美診所、一般外科或整形外科，不過，如果靜脈曲張伴隨深層血管問題(如瓣膜功能不良、深層靜脈栓塞或心衰竭)，則應選擇血管外科，因為需要更專業的評估與治療。她提醒，愈早治療愈好，否則延遲可能導致症狀加重，而引發其他疾病。她建議避免長時間站立或坐著，並適時抬腿休息，能有效預防或緩解靜脈曲張的不適。