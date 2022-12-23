靜脈曲張 擦損可致流血不止

地心吸力令血液自然向下流動，然而靜脈血管有瓣膜，令血液可維持向上流往心臟，正常健康的靜脈瓣膜會自動關閉，阻止血液倒流。但當腿部靜脈出現問題，瓣膜不能完全閉合，血液就會回流，繼而在靜脈中淤積，血液回谷時就增加血管壓力，導致靜脈變得彎彎曲曲地脹起來，這就是靜脈曲張。

小腿上彎彎曲曲的「蛇仔紋藍蚯蚓」──靜脈曲張，不單止影響外觀，還有可能令皮膚病變，產生啡黑色斑和濕疹，不小心破損受傷的話，或引發流血不止，需要即時入院做止血手術。外科專科醫生鄭敏樂指出，「靜脈曲張若不及早處理並惡化，腳部水腫和痕癢不但影響生活質素，嚴重的病人甚至會傷口潰瘍，醫治就會變得更為複雜。」

女性較高危

鄭敏樂表示，「女性受荷爾蒙黃體激素的影響，會較易患上靜脈曲張，部分患者則是遺傳因素。當然，男性也有可能出現靜脈曲張。」此外，靜脈曲張也會因後天不良生活習慣引起，如工作需要長期站立和肥胖等，都會令腿部靜脈壓力的增加，引致瓣膜出現異常。

蜘蛛網紋為病徵

關注健康人士，即使是靜脈曲張初期，出現症狀(如腿部感到疼痛、沉重、抽筋等)或出現蜘蛛網狀靜脈曲張便應向醫生求診，因為第二期以上的靜脈曲張已經會出現凸出的靜脈，萬一弄損甚至會流血不止，「可以想像到血管腫脹得這麼厲害，不小心𠝹損弄破就會大量出血，後果可以很嚴重。」鄭敏樂補充，曾經有靜脈曲張病人不小心擦破了靜脈而引致嚴重流血不止，需要馬上入急症室作血管縫針止血。當時只是暫時止血，最後還是要從多方面改善病人的靜脈曲張，才能真正解決問題。

微創手術封閉靜脈 效果理想

雖然暫時只有手術可以根治靜脈曲張，不過微粒化黃酮類提取物的口服藥物可增加血管張力，同時亦有消炎作用，對於靜脈曲張的患者，有效紓緩腿部痠痛和抽筋，及減低痕癢、水腫等問題。

以往傳統的靜脈曲張手術是把全條血管抽走，創傷性較高，術後或出現瘀血和腫脹，康復期亦較長。鄭敏樂認為，「現時病人可選擇微創手術，如用膠水黏合、射頻消融或激光手術等，此等微創手術用膠水或熱力將靜脈整條封閉，血液就不能通過及倒流，解決靜脈曲張問題。」

鄭敏樂指，手術後亦可透過微粒化黃酮類提取物口服藥物，減低術後不適，但患者也需要改善生活習慣以防復發。建議即使工作需要長期站立，亦可以原地做「趷高腳」的小運動，或不時走動一下，目的都是令小腿肌肉多活動，增加血液循環，預防靜脈曲張及避免復發。