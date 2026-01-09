靜電原因｜糖尿病/缺水/腸胃炎 營養師揭6大可能

生活中可能遇過不少被靜電電到的情況，特別是在冬天，但靜電除了和天氣有關，竟然也與身體情況有關！有營養師指出，常常被靜電電到，其實可能是身體發出的警號，甚至可能已經罹患糖尿病！她列出糖尿病、缺水、腸胃炎等6大可能成因，並教大家用4大方法解決這個困擾。