健康
2026-01-09 10:57:00

靜電原因｜糖尿病/缺水/腸胃炎 營養師揭6大可能

生活中可能遇過不少被靜電電到的情況，特別是在冬天，但靜電除了和天氣有關，竟然也與身體情況有關！有營養師指出，常常被靜電電到，其實可能是身體發出的警號，甚至可能已經罹患糖尿病！她列出糖尿病、缺水、腸胃炎等6大可能成因，並教大家用4大方法解決這個困擾。

靜電多可能患糖尿病？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，出現靜電的感覺，有可能是身體發出的潛在警告，而靜電產生的6大原因會導致體內累積多餘的正電荷，從而引發靜電困擾：

1. 缺氧：

  • 長期承受壓力及交感神經亢奮會導致肌肉繃緊，進而增加耗氧量，更可能提高慢性疾病的風險。

2. 缺水：

  • 水分攝取不足會影響身體的正常代謝，可能引發便秘、尿結石及皮膚乾燥等問題。

3. 乾燥環境：

  • 冬季氣候寒冷、空氣乾燥，皮膚更易出現乾燥，導致靜電的頻繁產生。

4. 急性腸胃炎：

  • 上吐下瀉的情況可能導致電解質失衡及脫水，進而引發靜電問題。

5. 大面積燒燙傷：

  • 皮膚缺乏保護層，易感染並可能導致脫水，增加靜電的產生。

6. 糖尿病：

  • 糖尿病患者的免疫系統較弱，容易受到細菌感染，也可能與靜電有關。
如何減少靜電困擾？

靜電的出現不限於天氣。高敏敏表示，透過以下4個建議，就可以有效減少靜電困擾：

每天攝取足夠的水分

  • 根據體重(kg)計算，每日建議飲用體重乘以30毫升的水，並且小量多次進行攝取。

增加補水食物的攝取

  • 水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜和黃瓜等食物都是良好的選擇，有助於補充水分。

適當使用保濕乳液

  • 這能有效保護肌膚屏障，減少水分流失。

減少利尿食物的攝取

  • 避免過多攝取濃茶、咖啡、香蕉和菠菜等食物，以免加重脫水的風險。

