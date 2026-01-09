靜電原因｜糖尿病/缺水/腸胃炎 營養師揭6大可能

生活中可能遇過不少被靜電電到的情況，特別是在冬天，但靜電除了和天氣有關，竟然也與身體情況有關！有營養師指出，常常被靜電電到，其實可能是身體發出的警號，甚至可能已經罹患糖尿病！她列出糖尿病、缺水、腸胃炎等6大可能成因，並教大家用4大方法解決這個困擾。
靜電多可能患糖尿病？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，出現靜電的感覺，有可能是身體發出的潛在警告，而靜電產生的6大原因會導致體內累積多餘的正電荷，從而引發靜電困擾：
1. 缺氧：
- 長期承受壓力及交感神經亢奮會導致肌肉繃緊，進而增加耗氧量，更可能提高慢性疾病的風險。
2. 缺水：
- 水分攝取不足會影響身體的正常代謝，可能引發便秘、尿結石及皮膚乾燥等問題。
3. 乾燥環境：
- 冬季氣候寒冷、空氣乾燥，皮膚更易出現乾燥，導致靜電的頻繁產生。
4. 急性腸胃炎：
- 上吐下瀉的情況可能導致電解質失衡及脫水，進而引發靜電問題。
5. 大面積燒燙傷：
- 皮膚缺乏保護層，易感染並可能導致脫水，增加靜電的產生。
6. 糖尿病：
- 糖尿病患者的免疫系統較弱，容易受到細菌感染，也可能與靜電有關。
如何減少靜電困擾？
靜電的出現不限於天氣。高敏敏表示，透過以下4個建議，就可以有效減少靜電困擾：
每天攝取足夠的水分
- 根據體重(kg)計算，每日建議飲用體重乘以30毫升的水，並且小量多次進行攝取。
增加補水食物的攝取
- 水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜和黃瓜等食物都是良好的選擇，有助於補充水分。
適當使用保濕乳液
- 這能有效保護肌膚屏障，減少水分流失。
減少利尿食物的攝取
- 避免過多攝取濃茶、咖啡、香蕉和菠菜等食物，以免加重脫水的風險。