非運動症狀不明顯 柏金遜症易被忽視

每年的4月11日是世界柏金遜症日。柏金遜症是一種慢性漸進式的腦神經退化疾病，屬運動功能障礙之中最常見的疾病，現時本港約有逾1.2萬名患者，隨著人口老化，相信患病人數會逐漸增加。香港運動障礙學會主席兼腦神經科專科醫生彭彥茹指，由於徵狀因人而異，其中非運動症狀不明顯，常被誤會為其他普通疾病，未能即時察覺，錯失治療良機。 柏金遜症可分為原發性和誘發性兩類，是由於腦內名為「黑質」的部位退化，引致多巴胺的分泌減少，最終導致身體動作未能如常進行及協調。患病風險會隨年齡而增加，一般於60歲或以上發病，不過柏金遜症也非長者獨有，40歲或以上人士也有可能患上。

手震肢硬步不穩 柏金遜症的症狀主要分為運動症狀及非運動症狀，運動症狀包括手腳震顫、四肢僵硬、步履不穩和動作遲緩等，由於比較明顯，甚至可直接影響日常生活或工作，患者會相對上較為關注。但少數患者於確診前會出現一些非運動症狀，包括疼痛、情緒障礙、睡眠障礙、認知變化、便秘及失去嗅覺、味覺等。彭彥茹指，由於病徵不明顯，往往被誤以為是一般的年老退化問題，或跟其他普通疾病混淆，容易讓患者掉以輕心。但隨著病情發展，患者的非運動症狀會愈來愈多，而且更加明顯，增加患者受到的困擾及影響。 據香港大學行為健康教研中心及護理學院去年的調查顯示，大眾對於柏金遜症的運動症狀較為了解；非運動症狀方面，只有兩成多或以下受訪者能正確指出非運動症狀可能與柏金遜症有關。