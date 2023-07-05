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健康
2023-07-05 15:30:51

面盲｜認不到人就是面盲症？附面盲症測試+患者改善方法

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面盲｜認不到人就是面盲症？附面盲症測試+患者改善方法

認不到別人的樣子可以是一種病？

認不到別人的樣子可以是一種病，亦即是我們經常聽到的面盲症！面盲症可以分為先天及後天，患者會看不清對方的樣貌，導致無法辨識別人的樣貌和面形，造成認不出別人的尷尬情況，很容易被誤會成冷漠或沒有禮貌。

面盲｜認不到人就是面盲症？附面盲症測試+患者改善方法

患者需靠對方身上的特徵例如衣著、髮型及飾物等去辨認對方。

天生定後天？

先天的面盲症與基因遺傳有關，而後天則可能因腦部創傷或患上中風、腦腫瘤及癲癇症等疾病而引起的。患者的記憶力、視力、智力等都正常，但就會難以辨認眼、耳、口、鼻的組合，而情況較差的患者更可能無法認得出至親或伴侶，需靠對方身上的特徵例如衣著、髮型及飾物等。

英國倫敦國王學院曾就面盲症製作問卷，可幫助大家了解自己是否患上面盲症！按此進行問卷

面盲｜認不到人就是面盲症？附面盲症測試+患者改善方法

患者認識新朋友時，可透過聲音及肢體語言分辨不同的人。

面盲症患者可如何改善困擾？

1. 認識新朋友/陌生人前先告知病情

2. 向家人或朋友求助，以便辨識別人

3. 先請陌生朋友自我介紹

4. 透過聲音及肢體語言分辨不同的人

5. 記住每個人的顯著特徵，包括髮型及飾物等

6. 用姓名標籤記低別人的姓名及面部特徵。

面盲｜認不到人就是面盲症？附面盲症測試+患者改善方法

面盲｜認不到人就是面盲症？

常見問題

面盲症患者的病症是？

患者會看不清對方的樣貌，導致無法辨識別人的樣貌和面形詳情請按此

面盲症患者可如何改善困擾？

首先，在認識新朋友或陌生人前先告知病情詳情請按此

為甚麼會有面盲症？

先天的面盲症與基因遺傳有關，而後天則與詳情請按此

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