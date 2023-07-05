面盲｜認不到人就是面盲症？附面盲症測試+患者改善方法

認不到別人的樣子可以是一種病，亦即是我們經常聽到的面盲症！面盲症可以分為先天及後天，患者會看不清對方的樣貌，導致無法辨識別人的樣貌和面形，造成認不出別人的尷尬情況，很容易被誤會成冷漠或沒有禮貌。

面盲症患者可如何改善困擾？ 1. 認識新朋友/陌生人前先告知病情 2. 向家人或朋友求助，以便辨識別人 3. 先請陌生朋友自我介紹 4. 透過聲音及肢體語言分辨不同的人 5. 記住每個人的顯著特徵，包括髮型及飾物等 6. 用姓名標籤記低別人的姓名及面部特徵。