面盲｜認不到人就是面盲症？附面盲症測試+患者改善方法

認不到別人的樣子可以是一種病，亦即是我們經常聽到的面盲症！面盲症可以分為先天及後天，患者會看不清對方的樣貌，導致無法辨識別人的樣貌和面形，造成認不出別人的尷尬情況，很容易被誤會成冷漠或沒有禮貌。
天生定後天？
先天的面盲症與基因遺傳有關，而後天則可能因腦部創傷或患上中風、腦腫瘤及癲癇症等疾病而引起的。患者的記憶力、視力、智力等都正常，但就會難以辨認眼、耳、口、鼻的組合，而情況較差的患者更可能無法認得出至親或伴侶，需靠對方身上的特徵例如衣著、髮型及飾物等。
英國倫敦國王學院曾就面盲症製作問卷，可幫助大家了解自己是否患上面盲症！按此進行問卷
面盲症患者可如何改善困擾？
1. 認識新朋友/陌生人前先告知病情
2. 向家人或朋友求助，以便辨識別人
3. 先請陌生朋友自我介紹
4. 透過聲音及肢體語言分辨不同的人
5. 記住每個人的顯著特徵，包括髮型及飾物等
6. 用姓名標籤記低別人的姓名及面部特徵。
常見問題
面盲症患者的病症是？
患者會看不清對方的樣貌，導致無法辨識別人的樣貌和面形…詳情請按此
面盲症患者可如何改善困擾？
首先，在認識新朋友或陌生人前先告知病情…詳情請按此
為甚麼會有面盲症？
先天的面盲症與基因遺傳有關，而後天則與…詳情請按此