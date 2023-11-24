面紅紅不是怕醜 或患玫瑰痤瘡

轉季皮膚容易敏感，而如果面部皮膚容易泛紅、灼熱，未必因為怕醜，可能是患上玫瑰痤瘡。皮膚科專科醫生林嘉雯指，玫瑰痤瘡是一種很常見的皮膚病，好發於30歲以上女性，現時醫學上仍未有根治方法，除了各種治療方法外，患者亦可透過維持良好生活習慣減低復發風險。
患者的面頰初時會白裡透紅、紅粉緋緋，但當情況開始嚴重，就會出現泛紅、丘疹及敏感的情況。醫學界仍未清楚玫瑰痤瘡的成因，但普遍認為是遺傳或面部皮膚的血管失調引起，導致皮膚血管充血泛紅。過去亦有研究指，成因可能是皮膚毛囊蟎蟲增生或免疫系統問題。
面部皮膚血管失調
已知可刺激玫瑰痤瘡原因包括炎熱天氣、空氣不流通、食辛辣或過熱的食物、情緒、壓力、飲酒及使用外塗類固醇。林嘉雯指，不少患者誤以為面部紅疹是濕疹，胡亂使用類固醇藥膏，令病情惡化。
易與暗瘡濕疹混淆
玫瑰痤瘡、暗瘡及濕疹的症狀相似，容易混淆。玫瑰痤瘡患者一般是30歲或以上女性，暗瘡患者以青少年居多，濕疹則任何年齡的人均可患上。玫瑰痤瘡主要發生於鼻及兩邊面頰，暗瘡多見於T字位及下巴，油脂分泌較多的位置，濕疹可發生在面部的所有地方，包括眼皮。三者的症狀亦很不同，玫瑰痤瘡患者會覺得面部灼熱、易敏感、痕癢、面部泛紅及引起丘疹，但就不會出現黑頭白頭；暗瘡的皮膚會較油，毛孔會粗大，面上亦會有黑頭白頭及丘疹；濕疹則會出現乾疹、痕癢及赤痛等，較少出現灼熱情況。
按類型選治療方法
玫瑰痤瘡4個類型
-泛紅型：容易泛紅灼熱
-痤瘡型：面部泛紅、丘疹、膿泡
-酒糟鼻：鼻皮膚粗糙、鼻子變大、毛孔粗大
-眼晴泛紅型：眼睛容易敏感、泛紅、流眼水、生眼瘡
患者應根據玫瑰痤瘡的類型選擇合適的治療方法，彩光或激光治療主要針對泛紅型及微絲血管型的患者，約一個月做一次治療，3至4次後就會有明顯效果，但對於丘疹型的患者療效就會較差，如果皮膚過於敏感亦不適合。另外，泛紅型玫瑰痤瘡亦可透過外塗α2腎上腺素受體促進劑，以收縮血管，控制面紅情況，效果一般可在日間維持；丘疹型則可考慮外塗藥膏，例如外塗抗生素或外塗杜鵑花酸等；針對皮膚毛囊蟎蟲增生而引起的玫瑰痤瘡，可使用專門對抗毛囊蟎蟲的藥膏；情況嚴重的患者就可能需要口服抗生素或A酸控制病情。林嘉雯指，如果屬眼睛泛紅型的患者，就可能要諮詢眼科醫生意見，而酒糟鼻類型的玫瑰痤瘡則可考慮進行磨皮式激光改善皮膚的外觀問題。
慎選護膚品
玫瑰痤瘡患者平日在洗面護膚時亦要多注意，盡量用室溫水洗面，洗面時避免大力搓揉面部。林嘉雯建議選擇不含酸性成分，較溫和的護膚品，及切忌使用磨沙產品，另外每日外出亦要塗上防曬產品。