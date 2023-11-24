面紅紅不是怕醜 或患玫瑰痤瘡

轉季皮膚容易敏感，而如果面部皮膚容易泛紅、灼熱，未必因為怕醜，可能是患上玫瑰痤瘡。皮膚科專科醫生林嘉雯指，玫瑰痤瘡是一種很常見的皮膚病，好發於30歲以上女性，現時醫學上仍未有根治方法，除了各種治療方法外，患者亦可透過維持良好生活習慣減低復發風險。 患者的面頰初時會白裡透紅、紅粉緋緋，但當情況開始嚴重，就會出現泛紅、丘疹及敏感的情況。醫學界仍未清楚玫瑰痤瘡的成因，但普遍認為是遺傳或面部皮膚的血管失調引起，導致皮膚血管充血泛紅。過去亦有研究指，成因可能是皮膚毛囊蟎蟲增生或免疫系統問題。

面部皮膚血管失調 已知可刺激玫瑰痤瘡原因包括炎熱天氣、空氣不流通、食辛辣或過熱的食物、情緒、壓力、飲酒及使用外塗類固醇。林嘉雯指，不少患者誤以為面部紅疹是濕疹，胡亂使用類固醇藥膏，令病情惡化。 易與暗瘡濕疹混淆 玫瑰痤瘡、暗瘡及濕疹的症狀相似，容易混淆。玫瑰痤瘡患者一般是30歲或以上女性，暗瘡患者以青少年居多，濕疹則任何年齡的人均可患上。玫瑰痤瘡主要發生於鼻及兩邊面頰，暗瘡多見於T字位及下巴，油脂分泌較多的位置，濕疹可發生在面部的所有地方，包括眼皮。三者的症狀亦很不同，玫瑰痤瘡患者會覺得面部灼熱、易敏感、痕癢、面部泛紅及引起丘疹，但就不會出現黑頭白頭；暗瘡的皮膚會較油，毛孔會粗大，面上亦會有黑頭白頭及丘疹；濕疹則會出現乾疹、痕癢及赤痛等，較少出現灼熱情況。