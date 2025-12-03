面膜敷多久？5個正確秋冬護膚方法 亂敷分分鐘越敷越乾

踏入秋冬皮膚容易乾燥脫皮，不少人都會選擇敷面膜為皮膚保水。只需5分鐘就可以達到深層保濕的功效，是愛美的懶人神物。但是原來要令面膜發揮最好的功效並不是簡單敷上臉就可以！其實洗完臉後肌膚處於缺水狀態導致吸收效果有限。要達到面膜最高的功效一般建議讓肌膚處於濕潤狀態下再敷面膜。面膜你敷對了嗎？以下為你整理了5個敷面膜的正確方法： 方法一：敷面膜前先打濕臉部 敷面膜前洗臉是重要的第一步。徹底清潔臉部能有效地令精華深入皮膚，但其實洗完臉後肌膚處於缺水狀態、角質層含水量低，導致精華未必能完全滲透肌膚。最好的敷面膜方法是讓肌膚處於濕潤狀態，洗臉後用化妝水或精華液打底，增加角質層含水量後才敷上面膜。

方法二：先按摩後面膜 敷臉前先按摩面膜包裝能解決因為包裝和運送過程中讓精華液和面膜紙脫離的問題。除了敷臉前按摩包裝，撕掉面膜後好好按摩臉部和頸部以同樣重要！好好把剩餘的精華液按摩可以加強血液循環，達到瘦臉的效果。 方法三：把握面膜溫度 網上有把面膜冷凍達致收緊毛孔之說，但其實若溫度過低反而會讓面膜中的某些成份無法正常運作減低其功效。建議面膜應該冷藏最低攝氏 15°C以減低破壞。反之，若把面膜變暖再敷上臉就有讓毛孔打開，令皮膚更好吸收精華之效。建議可以把面膜浸在溫水約 3 分鐘後再使用。

方法四：敷面膜時間不宜過長 一般敷面膜都會為了不浪費精華，認為越敷得久越好。一般市面上面膜都建議使用時間約10~15 分鐘內，最久不宜超過20 分鐘。但其實，皮膚只要短短10～15分鐘就可以讓精華液完整吸收！反而，敷得太久會因為面膜中的水分和皮膚表層水分蒸發，導致越敷越乾，同時也會造成肌膚泛紅敏感！