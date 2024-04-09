面青口唇白 缺鐵易貧血 豬紅、蜆肉等10補鐵食物幫到手

鐵質是我們不可缺少的微量營養素，一般成年男性每日建議攝取量約為12毫克，而女性的攝取量為20毫克，懷孕及哺乳期女性更要補充24至29毫克鐵質才足夠。除了牛肉之外，豬潤、生蠔及紅莧菜等等，原來都是預防缺鐵的補鐵食品。
不可小看缺鐵後果！
其實鐵質是身體製造血紅素的主要元素，而血紅素負責運送氧氣至身體各個部位，故此缺鐵可導致貧血、臉色蒼白、頭暈、心悸、疲倦乏力、免疫力下降及難以集中精神等。對於兒童，缺乏鐵質會影響他們的認知及學習能力。
貧血或由缺鐵而起
貧血的成因有許多，若由缺鐵而起，便需要盡早補足營養。很多人都會以鐵丸等補充劑幫助補鐵，但其實只要多注意飲食已能令身體攝取足夠的營養。食物中的鐵質可分動物性來源與植物性來源，動物性來源的鐵質吸收率約為20%至25%，植物性來源則約5%至8%，但只要配搭得宜，即使是素食者也能補足鐵質。
高鐵食物
以下是10種高鐵食物(每100克含鐵量)：
1. 豬紅：28毫克／每100克
2. 蜆肉：28毫克／每100克
3. 豬潤：18毫克／每100克
4. 鴨血：15.6毫克／每100克
5.紅莧菜：8.5毫克／每100克
6. 木耳：4.4毫克／約10克乾貨
7.紅豆：3.6亮克／50克乾豆
8. 菠菜：3.2至6.2毫克／1碗
9. 青豆：2.5毫克／1碗
10. 黑芝麻：2.0毫克／1湯匙