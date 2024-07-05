預防胃癌 多吃6大營養幫助保護胃部

胃癌是十大癌症之一，每年有逾1,300宗新症，不少研究均指高鹽、醃製及加工肉食都會增加胃癌的風險。不想胃癌來襲？就要從保護胃部開始，而攝取足夠的優質蛋白質、纖維、維他命B群、鐵質、維他命C、植化素等營養，能夠強化胃部對抗病變。

足夠的蛋白質能維持身體的抗病及修復能力，減低體內器官出問題的機會，雞蛋、魚肉及豆類都是理想的優質蛋白質來源。至於纖維尤其是水溶性纖維，幫助吸水軟化食物，並能延長胃部排空時間，促進胃部健康，燕麥、薏仁、淮山、蓮藕、海帶、絲瓜及木耳等都是好選擇。

雞蛋、魚肉及豆類都是理想的優質蛋白質來源。

維他命B群不足可引起貧血，影響紅血球合成。乳製品、菠菜、花生及雞蛋等等都可補足身體所需的維他命B群。同時，缺少鐵質會影響維他命B12的吸收，並容易形成貧血，而補充鐵質時進食含維他命C的食物，有助提高鐵質的吸收率。

維他命C

其實，維他命C不但可以提高鐵質吸收率，更有助增加免疫力，所以多吃維他命C豐的食物如奇異果、油柑及燈龍椒等食物，有助確保紅血球能夠順利合成，維持其運輸養分與氧氣的功能。

近年更有研究發現，存在蔬果中的植化素，有強大的抗氧化力，可以清除引起病變的自由基，以及抑制幽門桿菌的感染，有助保胃部黏模，莓類水果、青椒、蒜頭及椰菜等便含有豐富的植化素。