預防血栓形成 避免心肌梗塞復發！抗血小板藥物治療重點提醒 心臟專科醫生圖文懶人包

「醫生，我已經吃阿士匹靈好幾個月，最近常會胃痛，還要繼續吃嗎？」50多歲的陳先生問。他因為曾經發生心肌梗塞，所以持續服用阿士匹靈。

醫生助調整藥物 「如果吃阿士匹靈後，有腸胃不適的狀況，我們可以幫你調整藥物。」醫生說，「使用抗血小板藥物是為了降低再次心肌梗塞的機會，建議要持續使用喔！」心肌梗塞的成因與血栓形成有關，抗血小板藥物能夠預防血栓形成，是相當重要的藥物。新光醫院心臟內科林姝含醫生指出，隨著動脈粥狀硬化的進展，血管壁會漸漸形成斑塊，當斑塊破裂時，血小板會聚集形成血塊，進而阻斷血流。血小板聚集是正常的生理功能，可以在受傷時幫助止血。但是當冠狀動脈被血栓塞住，心肌便會缺氧並在短時間內壞死，稱為心肌梗塞。 心肌梗塞發作時，患者會感到胸悶、胸痛、呼吸急促等症狀，疼痛可能延伸到下巴、頸部、肩膀、手臂等處。林姝含醫生說，如果未及時恢復血流，可能演變成心臟衰竭，甚至死亡。

阻止血小板聚集凝血 阿士匹靈是一種抗血小板藥物，能夠阻止血小板聚集凝血，避免血栓形成，對於有心臟病病史的患者來說是重要的次級預防。林姝含醫生說，長期使用抗血小板藥物能夠降低未來發生心肌梗塞、腦中風的風險。 目前有幾種狀況會建議採用雙抗治療，合併使用不同機制的抗血小板藥物，進一步抑制血小板功能，例如急性心肌梗塞患者，建議於一年內持續使用雙抗治療；剛放完心臟支架的患者，也建議使用雙抗治療，以降低支架內栓塞的風險。

或有腸胃道副作用 「人體本來就有凝血與抗凝血這兩種機制，平時會處於動態平衡的狀態下。」林姝含醫生說，「在使用抗血小板藥物後，能夠減少凝血造成的心血管事件，但也難免會在一些較脆弱的族群，導致較容易出血的狀況。」 長期使用阿士匹靈可能會造成出血或腸胃道方面的副作用，其中，亞洲患者發生出血副作用的比例更是相較於歐美地區患者來的高。林姝含醫生說，患者如果發現有排黑便的狀況，便要提高警覺。排黑便通常與腸胃道出血有關，請盡快回診與醫生討論。若出血較多，患者也會出現頭暈、虛弱等貧血症狀。 「有些患者可能在使用一段時間的抗血小板藥物後，因為誤解或其他原因而自行停藥。」林姝含醫生說，「自行停藥可能會有危險，尤其是曾經心肌梗塞、心臟放過支架的病人。因為患者的血管較容易再發生血栓，若突然停藥可能發生血栓，造成心肌梗塞。」