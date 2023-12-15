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健康
2023-12-15 18:32:00

預防血栓形成 避免心肌梗塞復發！抗血小板藥物治療重點提醒 心臟專科醫生圖文懶人包

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心肌梗塞

「醫生，我已經吃阿士匹靈好幾個月，最近常會胃痛，還要繼續吃嗎？」50多歲的陳先生問。他因為曾經發生心肌梗塞，所以持續服用阿士匹靈。

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醫生助調整藥物

「如果吃阿士匹靈後，有腸胃不適的狀況，我們可以幫你調整藥物。」醫生說，「使用抗血小板藥物是為了降低再次心肌梗塞的機會，建議要持續使用喔！」心肌梗塞的成因與血栓形成有關，抗血小板藥物能夠預防血栓形成，是相當重要的藥物。新光醫院心臟內科林姝含醫生指出，隨著動脈粥狀硬化的進展，血管壁會漸漸形成斑塊，當斑塊破裂時，血小板會聚集形成血塊，進而阻斷血流。血小板聚集是正常的生理功能，可以在受傷時幫助止血。但是當冠狀動脈被血栓塞住，心肌便會缺氧並在短時間內壞死，稱為心肌梗塞。

心肌梗塞發作時，患者會感到胸悶、胸痛、呼吸急促等症狀，疼痛可能延伸到下巴、頸部、肩膀、手臂等處。林姝含醫生說，如果未及時恢復血流，可能演變成心臟衰竭，甚至死亡。

心肌梗塞

當冠狀動脈被血栓塞住，心肌便會缺氧並在短時間內壞死，稱為心肌梗塞。

阻止血小板聚集凝血

阿士匹靈是一種抗血小板藥物，能夠阻止血小板聚集凝血，避免血栓形成，對於有心臟病病史的患者來說是重要的次級預防。林姝含醫生說，長期使用抗血小板藥物能夠降低未來發生心肌梗塞、腦中風的風險。

目前有幾種狀況會建議採用雙抗治療，合併使用不同機制的抗血小板藥物，進一步抑制血小板功能，例如急性心肌梗塞患者，建議於一年內持續使用雙抗治療；剛放完心臟支架的患者，也建議使用雙抗治療，以降低支架內栓塞的風險。

心肌梗塞

阿士匹靈是一種抗血小板藥物，能夠阻止血小板聚集凝血，避免血栓形成，對於有心臟病病史的患者來說是重要的次級預防。

或有腸胃道副作用

「人體本來就有凝血與抗凝血這兩種機制，平時會處於動態平衡的狀態下。」林姝含醫生說，「在使用抗血小板藥物後，能夠減少凝血造成的心血管事件，但也難免會在一些較脆弱的族群，導致較容易出血的狀況。」

長期使用阿士匹靈可能會造成出血或腸胃道方面的副作用，其中，亞洲患者發生出血副作用的比例更是相較於歐美地區患者來的高。林姝含醫生說，患者如果發現有排黑便的狀況，便要提高警覺。排黑便通常與腸胃道出血有關，請盡快回診與醫生討論。若出血較多，患者也會出現頭暈、虛弱等貧血症狀。

「有些患者可能在使用一段時間的抗血小板藥物後，因為誤解或其他原因而自行停藥。」林姝含醫生說，「自行停藥可能會有危險，尤其是曾經心肌梗塞、心臟放過支架的病人。因為患者的血管較容易再發生血栓，若突然停藥可能發生血栓，造成心肌梗塞。」

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心肌梗塞

長期使用阿士匹靈可能會造成出血或腸胃道方面的副作用。

自行停藥易再次心肌梗塞

「曾經有位50多歲的患者因為心肌梗塞被送到急診室，出院之後都建議持續服用抗血小板藥物。」林姝含醫生說，「但是患者在吃了兩個月後就自行停藥，結果過沒幾天便因為再次心肌梗塞回到急診，非常危險！」

若對抗血小板藥物有疑問或有腸胃不適，最好覆診討論，醫生便能協助調整藥物。林姝含醫生說，現在也有其他抗血小板藥物，較不會造成腸胃不適、潰瘍，有助提升患者對長期治療的遵從性。

使用抗血小板藥物的患者，若要接受其他侵入性治療，例如手術、拔牙等，請主動告知醫生，評估是否需要暫時停藥。林姝含醫生說，至於剛發生心肌梗塞或剛放完心臟支架的患者，在決定去接受侵入性治療而停藥之前，最好先跟心臟科醫生討論。

 

筆記重點記起來

  1. 心肌梗塞的成因與血栓形成有關，抗血小板藥物能夠預防血栓形成，降低再次心肌梗塞的風險。在某些狀況還會採用「雙抗治療」，合併使用不同機制的抗血小板藥物，進一步抑制血小板功能。
  2. 阿士匹靈是常見的抗血小板藥物，能發揮次級預防的效果。較常出現的副作用包括腸胃不適、腸胃道出血。腸胃道出血時，患者可能會排黑便、頭暈、虛弱等狀況，請盡快回診。
  3. 若對阿士匹靈有疑問或有腸胃不適，最好覆診討論，醫生便能協助調整藥物。現在有較不會造成腸胃不適、潰瘍的抗血小板藥物，請勿擅自停藥！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：預防血栓形成，避免心肌梗塞復發！抗血小板藥物治療重點提醒，心臟專科醫師圖文懶人包

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