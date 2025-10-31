預防「肌少症」注意「衰弱」4警號 從日常飲食、運動調整

高齡社會的多數長輩因營養攝取不足或運動量不夠，導致骨質流失與肌力下降，增加跌倒與骨折風險。台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚指出，常感覺疲憊、體能與體重下降、行走變慢、肌力不足，都是「衰弱」的警號。男性握力低於28公斤、女性低於18公斤，可視為肌力不足；若符合以上三項，即表示身體已出現衰弱現象，並可能伴隨「肌少症」發生。

肌肉質量隨年齡減少 每日應攝取蛋白質並曬太陽、運動 蔡森蔚醫生提醒，肌肉質量會隨年齡逐年減少，蛋白質合成能力也會下降，建議每日應攝取每公斤體重1至1.5克蛋白質，多曬太陽補充維生素D，同時進行阻力訓練，搭配健走或騎單車等的有氧運動，才能預防甚至逆轉肌少症。他強調：「防止跌倒要從肌力做起」，較衰弱的長輩，可從「站立運動」開始訓練，若能搭配機械人輔助步態訓練，成效更明顯。