頑治性抑鬱症 新藥起效快 緩解輕生念頭

近日接二連三出現因為精神健康問題而輕生個案，情況令人關注。而近年因為疫情等原因，抑鬱症個案亦有上升趨勢。其中頑治性抑鬱症除了病情較難處理外，亦有更高自殘風險，幸而近年有快速起效的藥物，有助緩解輕生的念頭。 香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍表示，頑治性抑鬱症是重度抑鬱症的一種，「當患者使用了最少兩種藥物，有足夠的劑量和持續時間如6至8周，但沒有治療效果，徵狀無明顯改善，即屬頑治性抑鬱症。」

港個案或過萬宗 抑鬱症患者常見情緒低落、感覺沒有希望、放棄之前喜愛的興趣或事情、胃口改變、失眠或嗜睡等。而頑治性抑鬱症患者的徵狀類似但更嚴重，例如抑鬱發作次數較多、持續時間較長，甚至出現自殺念頭或嘗試自殺。去年中大研究指出，有18%重度抑鬱症患者會於確診後2年內發展成頑治性抑鬱症。王明爍續指，「香港現時有7,900個頑治性抑鬱症個案，但現時診斷不足，實際數字可能多一至兩倍。」 傳統治療起效需時 治療抑鬱症需要雙管齊下——藥物治療及心理治療。抗抑鬱藥用於平衡腦部化學物質失調；而認知行為治療助患者培養新的思維及生活模式，心理分析法則有助理解抑鬱情緒的癥結。頑治性抑鬱症患者對傳統藥物治療無效，或需要透過腦電盪治療(ECT)或穿顱磁刺激法(TMS)作進一步治療，不過療程一般要近一個月，起效較慢。若有需要起效較快的藥物，則可考慮噴鼻式抗抑鬱藥。