頭暈以為地震害天旋地轉 原來是耳石脫落所致！

花蓮0403發生芮氏規模7.2的強震，這段期間餘震不斷，一名36歲洪姓女子在近日清晨的時候，從床上翻個身後睜眼，發現天花板在轉，以為是地震在晃，不過除了天旋地轉的頭暈，洪小姐還伴隨著嘔吐，就醫後診斷為俗稱耳石脫落的良性陣發性眩暈(benign paroxysmal positional vertigo, BPPV)，接受耳石復位治療及藥物治療後，症狀獲得改善。

耳石脫落引起眩暈 恐與疲勞、頭部外傷有關 衛生福利部南投醫院耳鼻喉科醫生蔡昌益說明，耳石(Otolith)是一堆細小的「碳酸鈣結晶」，比沙子還要細小，平時被包覆在內耳的平衡器官中。如果耳石脫落至半規管中，當頭部姿勢改變時，就可能誘發眩暈、噁心嘔吐、冒冷汗等症狀。會導致耳石脫落的原因不明，過度疲勞、睡眠品質不佳或頭部外傷後等也是可能會使耳石脫落而引起眩暈的原因。

耳石復位搭配藥物治療改善 或數周內可自行吸收 蔡昌益指出，患者可接受耳石復位並搭配藥物治療，症狀會明顯獲得改善，如果沒有治療，耳石也會在幾個星期之後被人體自行吸收而改善症狀，但不適感在這段期間可能經常發作。