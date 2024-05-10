頭暈以為地震害天旋地轉 原來是耳石脫落所致！

花蓮0403發生芮氏規模7.2的強震，這段期間餘震不斷，一名36歲洪姓女子在近日清晨的時候，從床上翻個身後睜眼，發現天花板在轉，以為是地震在晃，不過除了天旋地轉的頭暈，洪小姐還伴隨著嘔吐，就醫後診斷為俗稱耳石脫落的良性陣發性眩暈(benign paroxysmal positional vertigo, BPPV)，接受耳石復位治療及藥物治療後，症狀獲得改善。
耳石脫落引起眩暈 恐與疲勞、頭部外傷有關
衛生福利部南投醫院耳鼻喉科醫生蔡昌益說明，耳石(Otolith)是一堆細小的「碳酸鈣結晶」，比沙子還要細小，平時被包覆在內耳的平衡器官中。如果耳石脫落至半規管中，當頭部姿勢改變時，就可能誘發眩暈、噁心嘔吐、冒冷汗等症狀。會導致耳石脫落的原因不明，過度疲勞、睡眠品質不佳或頭部外傷後等也是可能會使耳石脫落而引起眩暈的原因。
耳石復位搭配藥物治療改善 或數周內可自行吸收
蔡昌益指出，患者可接受耳石復位並搭配藥物治療，症狀會明顯獲得改善，如果沒有治療，耳石也會在幾個星期之後被人體自行吸收而改善症狀，但不適感在這段期間可能經常發作。
仍有復發可能性 直視遠方可降低暈眩發生
耳石脫落仍有復發的可能性，蔡昌益提醒，耳石復位治療後須避免頭部快速劇烈的改變姿勢，例如彎腰穿鞋、仰頭喝水、抬頭看天空、翻身、起床、躺下及轉頭等動作，都應放慢速度、降低頭部姿勢改變的可能性。另外，行走的時候可以直視遠方，這些方法可預防復發，降低暈眩的發生。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】