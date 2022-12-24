頭暈｜總是昏沉頭暈暈？10種表現中1種要即睇醫生

在日常生活中，幾乎大家都有頭暈的經驗。頭暈可以很輕微，但也可能很嚴重，甚至可能潛藏著腦部、心臟血管系統、腸胃道或血液疾患等等。頭暈只是一種症狀，病人會產生眩暈、昏沉想睡或悶脹、無法維持平衡、昏厥等感覺，醫師建議必須找出其根本的病因，才能作出最適當的治療。
眩暈原因常見姿勢性低血壓 腦部與耳部問題
新國民醫院神經科醫師劉瑋秦表示，除了常見的姿勢性低血壓、腦部功能調適障礙、耳石脫落或耳石異位，以及內耳前庭構造或神經發炎等因素，會產生眩暈的症狀之外，常見的眩暈疾病還有這些：
發生暈眩及頭暈 盡可能躺下或坐下
劉瑋秦也提醒，發生暈眩及頭暈時，應注意自身的安全盡可能躺下或坐下來休息，雙側床攔使用，以免跌倒形成進一步的傷害。閉上眼睛或改變頭頸部、身體之姿勢，有時可以改善暈眩之症狀。如有嘔吐症狀，應小心避免呼吸道阻塞，尤其在神智不清的患者，應將其頭側擺，以保護呼吸道之通暢。
意識不清或走路困難、無力 應緊急送醫治療
若有下列事項時，請立即送醫，包含意識漸趨不清、走路困難、跌倒、大量嘔吐、手腳或嘴角抽筋、一側手腳無力、劇烈頭痛、呼吸困難、頭暈狀況加劇等；就診時提供詳細眩暈發作時間、頻率、特性、誘發因素、伴隨症狀，有助醫師判斷。及早就醫，找出病因，及早治療。