頭暈｜總是昏沉頭暈暈？10種表現中1種要即睇醫生

發生暈眩及頭暈時，應注意自身的安全盡可能躺下或坐下來休息，雙側床攔使用，以免跌倒形成進一步的傷害。

在日常生活中，幾乎大家都有頭暈的經驗。頭暈可以很輕微，但也可能很嚴重，甚至可能潛藏著腦部、心臟血管系統、腸胃道或血液疾患等等。頭暈只是一種症狀，病人會產生眩暈、昏沉想睡或悶脹、無法維持平衡、昏厥等感覺，醫師建議必須找出其根本的病因，才能作出最適當的治療。

眩暈原因常見姿勢性低血壓 腦部與耳部問題

新國民醫院神經科醫師劉瑋秦表示，除了常見的姿勢性低血壓、腦部功能調適障礙、耳石脫落或耳石異位，以及內耳前庭構造或神經發炎等因素，會產生眩暈的症狀之外，常見的眩暈疾病還有這些：