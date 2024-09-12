頭痛和頸痛是都市人常見問題，原來兩者有很大關連。研究文獻指出，嚴重頭痛患者中，有17.5%與頸源性頭痛有關，即由頸椎病引發；日常需要注意避免長時間低頭或固定姿勢，適當鍛煉肩頸及背部肌肉，有助保護頸椎，緩解頭痛。

浸大中醫藥學院中醫臨床副教授周志豪博士指，頸椎病是以退行性病理改變為基礎的頸部疾病，「近年多人低頭玩手機，長期姿勢不正確，導致頸椎關節出現紊亂、退化；用電腦工作長時間固定姿勢，影響氣血運行；又或背負重物如書包等，肌肉疲勞令關節、韌帶的負荷加重，繼而出現骨質增生、韌帶增厚等情況，都令頸椎病有年輕化趨勢。」