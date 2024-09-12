頭痛和頸痛是都市人常見問題，原來兩者有很大關連。研究文獻指出，嚴重頭痛患者中，有17.5%與頸源性頭痛有關，即由頸椎病引發；日常需要注意避免長時間低頭或固定姿勢，適當鍛煉肩頸及背部肌肉，有助保護頸椎，緩解頭痛。
浸大中醫藥學院中醫臨床副教授周志豪博士指，頸椎病是以退行性病理改變為基礎的頸部疾病，「近年多人低頭玩手機，長期姿勢不正確，導致頸椎關節出現紊亂、退化；用電腦工作長時間固定姿勢，影響氣血運行；又或背負重物如書包等，肌肉疲勞令關節、韌帶的負荷加重，繼而出現骨質增生、韌帶增厚等情況，都令頸椎病有年輕化趨勢。」
6種分型
當頸椎出現上述問題，引致頸部脊髓、神經或椎動脈受壓，便產生一系列症狀，主要為頸背、肩膀疼痛，活動會加劇痛感。周志豪表示頸椎病常見6種分型。
1. 頸型頸椎病：肩頸痛，活動受限。
2. 神經根型頸椎病：常伴有上肢麻痺、疼痛、無力。
3. 脊髓型頸椎病：磁力共振顯示有椎間盤突出，神經受壓。會感到肢體沉重無力，走路不穩等。
4. 椎動脈型頸椎病：心悸，頭暈、頭痛等。
5. 交感型頸椎病：心悸，頭暈、頭痛等。
6. 混合型頸椎病：手麻、頭暈頭痛，由多於一種分型混集。
血氣不通形成頭痛
從病理機制解釋，當頸部關節出現病變、刺激到頸神經，痛感就會通過三叉神經放射至顳側、枕部及頭眶周圍部位，造成頭痛。周志豪續指，「中醫理論則認為與氣滯、血瘀或血虛有關。氣滯者氣機不通，可出現大範圍放射性疼痛；血瘀者經脈不通，不通則痛，痛感如針刺，定點疼痛；血虛者因筋骨受傷影響肝腎，不榮則痛，或伴隨疲勞、面色不華等血虛表現。」頸部病變或令經絡受阻，也會引起頭痛，「當中尤其與督脈(頭頂痛)、足太陽膀胱經(眼眉、前額頭痛)及足少陽膽經(耳旁範圍頭痛)有關。」
骨傷手法治療
中醫治療頸源性頭痛，主要透過針灸、內服外用中藥，以及骨傷手法治療。周志豪解釋，「手法治療有兩種，首先是針對頸椎錯位的垂直牽引頸椎鬆解手法，其次是按摩推拿，放鬆肌肉，提升血氣，加快炎症消退。手法治療一般每周做一次，總共4次已有治療效果。」為了解手法治療頸源性頭痛的客觀療效，浸大中醫藥學院現正招募成年頭痛患者參與臨床研究，並希望收集患者對中醫手法治療的期望和改善建議等意見。有興趣人士可透過WhatsApp(5191 3773)或電郵([email protected])查詢。
周志豪最後提醒，預防頸源性頭痛要時常注意姿勢，低頭工作30分鐘可抬頭1至2分鐘作紓緩，適當運動、鍛煉肩頸和背部肌肉，可助保護脊椎。