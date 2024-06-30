頭痛食藥未解 再睇醫生竟然係「帶狀疱疹」！1個關鍵症狀

72歲王先生最近突然出現左側頭痛，到住家附近醫院急症診斷為叢發性頭痛，給予止痛藥物後仍未改善，直到前額頭開始出現一些紅疹及群聚型水泡，由親友介紹到仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科門診，經診斷為左側三叉神經第一支的帶狀疱疹。

葛宗昀醫生表示，帶狀疱疹又被稱為「生蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒感染，為小時候感染水痘後，病毒潛伏在背根神經節，長大當抵抗力變差時病毒從皮節長出成為帶狀疱疹。若病況嚴重或患者本身免疫力較差，如癌症病史、洗腎、血液疾病或使用免疫抑制劑，可能會出現瀰漫性的分布，也有少數患者是只有疼痛感卻沒有出現疹子；除此之外，病人可能會伴隨發燒、疲倦和全身無力的症狀。

若病況嚴重或患者本身免疫力較差，如癌症病史、洗腎、血液疾病或使用免疫抑制劑，可能會出現瀰漫性的分布。

葛宗昀醫生說，帶狀疱疹治療愈早使用抗病毒藥效果愈好，最好是在發病三天內，目前口服抗病毒藥有三種：Acyclovir、Valacyclovir及Famciclovir，最常用是Acyclovir，但一些特定情況，如免疫缺乏病人或長在特定位置如這個病人長在三叉神經第一支(可能影響視力)或薦椎第二節(可能導致大小便失禁)，可以使用身體可利用率更好的Famciclovir或Valacyclovir，如果病況嚴重或出現瀰漫性分布，可能需要住院接受靜脈注射Acyclovir。

疱疹後神經痛 這樣做有效紓緩不適

除了抗病毒藥，病人往往會感到相當疼痛，有三成的病人疼痛會持續超過三個月稱之為「疱疹後神經痛」。葛宗昀醫生及，止痛藥依疼痛狀況可以使用撲熱息痛、消炎止痛藥、神經止痛藥或含鴉片類止痛劑，有時可加上三環抗抑鬱劑輔助減緩疼痛。另外，也會給予病人維他命B12幫助神經修復及減少疼痛時間。

至於皮膚病灶水泡破掉會形成傷口，建議早晚換藥及避免觸碰自來水，如果有細菌感染現象需要使用口服抗生素治療。