頭痛飲杯咖啡紓緩？長遠可能愈飲愈痛！

無緣無故頭痛起來？喝杯熱咖啡，頭痛好像隨著香氣飄散。但其實不只季節變換，很多因素都可能誘發頭痛，不少人可能會選擇直接購買止痛藥服用，但頭痛的成因百百種，有些原因可能不是吃藥能夠解決。 台北榮總一般神經科王嚴鋒主任分享：頭痛一般可以分成「原發性頭痛」跟「繼發性頭痛」，臨床上八九成都是原發性頭痛，比較常見就是「偏頭痛」、「緊張型頭痛」跟「叢發性頭痛」這幾類。偏頭痛是以年輕的女性為主，叢發性頭痛是以年輕的男性為主，這種頭痛通常集中在春夏或秋冬的交界，很集中的發作，所以叫叢發性頭痛。

咖啡因攝取可緩解頭痛？ 王嚴鋒主任分享：「咖啡因其實非常有趣，我們在門診的時候常會跟大眾呼籲要減少咖啡因的攝取，但很多的病患會非常懷疑，因為他們在頭痛的時候喝杯咖啡會有緩解或止痛的效果，如果在頭痛急性發作時喝杯咖啡或茶，會有點止痛的效果，甚至很多市售的止痛藥跟感冒藥，只要是複方的，裡頭大部分都含有咖啡因，所以咖啡因其實多少有點止痛效果，跟止痛藥搭配會加強止痛藥的效果。」 王嚴鋒主任進一步分享道：「但是實際上咖啡因是一把雙面刃，咖啡因跟感冒藥都有成癮的特性，如果過度使用的話，反而會讓原本的頭痛惡化，咖啡因喝得多可能會愈喝頭愈痛，最後就會變成天天喝、天天痛，不喝也會痛起來，這就是成癮性，所以我們一般遇到頭痛發作比較頻繁的病患，我們會建議他把咖啡因攝取減少，甚至有些病患把咖啡因戒掉後，手抖、頭痛等症狀就都消失了，所以戒掉咖啡因是有它的好處的。」