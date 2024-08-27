頭痛、嘔吐愈3周 或患膠質母細胞瘤

腦部出現腫瘤多為其他癌症轉移而來，若只計算原發性腦腫瘤，最難處理的非膠質母細胞瘤莫屬，即使可經手術切除，術後仍需要接受其他治療控制病情。本地研究數據發現，較新的腫瘤電場治療(TTF)可有效延長患者壽命，而且撒瑪利亞基金亦可提供資助，讓更多患者得到有效治療。

香港神經腫瘤學會委員、腫瘤科專科醫生張嘉文表示，膠質母細胞瘤被世界衛生組織介定為第四級腫瘤，即是「最惡」的腫瘤之一，「腫瘤本身固然會侵蝕腦部，它更會令周圍的腦部組織出現水腫，繼而引發神經症狀。」

徵狀愈多愈危險

膠質母細胞瘤患者最常見症狀為頭痛、嘔吐等，張嘉文強調，「當然有頭痛、嘔吐未必一定是腦腫瘤，但如果情況持續了3星期或以上、並逐漸變差，而早上情況又較差的話就要留意，而愈多其他徵狀同時出現就愈危險，包括記憶衰退、脾氣暴躁、四肢不靈活走路跌倒、腦癱、口齒不清等，要及早求診檢查。」