頭痛、嘔吐愈3周 或患膠質母細胞瘤

腦部出現腫瘤多為其他癌症轉移而來，若只計算原發性腦腫瘤，最難處理的非膠質母細胞瘤莫屬，即使可經手術切除，術後仍需要接受其他治療控制病情。本地研究數據發現，較新的腫瘤電場治療(TTF)可有效延長患者壽命，而且撒瑪利亞基金亦可提供資助，讓更多患者得到有效治療。
香港神經腫瘤學會委員、腫瘤科專科醫生張嘉文表示，膠質母細胞瘤被世界衛生組織介定為第四級腫瘤，即是「最惡」的腫瘤之一，「腫瘤本身固然會侵蝕腦部，它更會令周圍的腦部組織出現水腫，繼而引發神經症狀。」
徵狀愈多愈危險
膠質母細胞瘤患者最常見症狀為頭痛、嘔吐等，張嘉文強調，「當然有頭痛、嘔吐未必一定是腦腫瘤，但如果情況持續了3星期或以上、並逐漸變差，而早上情況又較差的話就要留意，而愈多其他徵狀同時出現就愈危險，包括記憶衰退、脾氣暴躁、四肢不靈活走路跌倒、腦癱、口齒不清等，要及早求診檢查。」
產生電場阻癌細胞分裂
香港每年大約有100宗膠質母細胞瘤新症，發病平均年齡在57歲左右，約六成病人出現徵狀而求診。張嘉文續指，「成因暫時尚未完全明確，輻射暴露及年齡增長則屬已知風險因素之一。」
膠質母細胞瘤的標準治療方法，會先用手術切除腫瘤，並盡量留腦部功能，及後接受大約為期六周的同步電療化療，然後輔以大約20周的口服鞏固化療；而最新治療方法就會在鞏固化療開始後緊接開始腫瘤電場治療。「TTF是非入侵性的治療，患者須在頭皮貼上電極片，儀器將產生溫和的電場，阻礙癌細胞分裂，減慢腫瘤生長，以達到穩定病情的效果。」患者需要每天使用儀器最少18小時，直至治療無效。
存活率提升
公立醫院在2021/22年度開始試行腫瘤電場治療，香港神經腫瘤學會亦就此作出研究，該會司庫、神經外科專科醫生胡日明表示，研究比較標準治療以及標準治療再加入TTF之間的分別，涉及總共大約454名患者，「結果顯示，12個月後TTF組有86%存活，標準治療組只有60%；而24個月後兩組的存活率分別為40%和18%，明顯見到TTF的療效。此外，TTF組的生活質素亦不會隨時間而出現明顯變化，惟較多患者會有頭皮痕癢問題。」另一方面，TTF組照顧者在研究期間的壓力也隨時間減輕。
撒瑪利亞基金可資助
就以上研究結果，香港神經腫瘤學會早前向醫管局建議，透過撒瑪利亞基金資助有經困難的成年膠質母細胞瘤患者使用TTF，而建議亦得到當局接納。香港罕見疾病聯盟會長曾建平樂見患者可獲資助，「感謝公院醫生在百忙中完成是次研究，令病人得益；希望醫管局將來可繼續體察民情，幫助更多病人。」TTF目前適用於18至70歲新確診膠質母細胞瘤患者，術後可維持一定腦部功能，並將完成口服化療療程；而頭骨變形、高顱內壓、顱內有其他醫學裝置等患者則暫不適合。