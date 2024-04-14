頭痛、嘔吐、視力模糊，趕快追查腦壓高原因，才能保住性命！(圖文解析)

「氣氣氣氣氣，我腦壓都升高了。」聽了幾句公司菜鳥的報告，老闆怒氣衝天地唸道：「都沒有學過怎麼做簡報嗎？」 「腦壓高是急症，我們是不是要幫老闆打119了？」敬真是全公司唯一有護理背景的員工，悄悄地跟一旁的同事搞笑說著。 甚麼是腦壓高？ 頭顱內是個密閉的空間，裡面包含了腦組織、腦脊髓液、血液，這三種成分的體積基本上是近乎固定的，維持著顱內壓力平衡，當任一的壓力改變都會影響腦壓。

正常腦壓通常小於20毫米汞柱。若腦壓不斷上升，會帶來什麼影響呢？患者可能會先感覺到頭痛，並開始無法抑制地嘔吐，當壓力更高，對大腦和脊髓的功能也有影響。因為腦部組織灌流的壓力等於動脈血壓與顱內腦壓的壓力差。當腦壓上升太多，腦部灌流就會顯得不足。於是，當腦壓過高，會讓腦部組織因為血液灌流不足導致缺氧與進一步的腦部損傷。因此，腦壓高是個急症。 為甚麼會腦壓高？ 會讓腦壓變高的原因，就要從我們剛剛提到的腦組織、腦脊髓液、血液這三種成分談起，無論是腦組織的體積、腦脊髓液的體積、或血液的體積變多，都會提高顱內的壓力。我們接下來看看哪些狀況會讓這三種成分的體積變多：