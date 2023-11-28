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健康
2023-11-28 18:30:02

頭痛、視力模糊、內分泌失調 腦下垂體腫瘤警號注意！經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術 腦腫瘤神經外科醫生圖文解釋

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腦下垂體腫瘤

「有位60歲的男性病人，一開始是因為視力模糊、全身痠軟、虛弱無力來就診。檢查發現在腦下垂體長了一顆3公分左右的腫瘤。」林口長庚醫院腦腫瘤神經外科主任李丞騏醫生指出，「受到腫瘤壓迫，正常腦下垂體的功能受到影響，導致內分泌失調。腦下垂體附近的視神經也受到壓迫，導致視野缺損、視力模糊。」

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過量荷爾蒙影響大

經過討論後，患者接受經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術，利用內視鏡從鼻腔進入蝶竇，再磨開骨頭進入蝶鞍，移除腦下垂體腫瘤。李丞騏醫生說，手術過程相當順利，術後患者的視力便幾乎完全復原。隨著內分泌功能逐步恢復，全身痠軟、虛弱無力的狀況也明顯改善。經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術從外觀看不到傷口，術後疼痛較少、恢復期較短，讓患者非常滿意。

腦下垂體是重要的內分泌器官，當腦下垂體出現腫瘤時，可能出現多種症狀表現。李丞騏醫生說，一般可將腦下垂體腫瘤區分為「功能性」與「非功能性」。

功能性腦下垂體腫瘤會分泌過量荷爾蒙，例如泌乳激素瘤分泌過多泌乳激素，造成月經失調、乳房脹痛、乳汁分泌、不孕等；生長激素瘤分泌過多生長激素，在成人會導致肢端肥大症，而且常合併心血管疾病、睡眠呼吸中止症、大腸癌風險上升等；若分泌過多促腎上腺皮質激素(ACTH)，會導致庫欣氏病，症狀包括月亮臉、水牛肩、肌肉萎縮、皮膚變薄、骨質疏鬆、中樞型肥胖等。

腦下垂體腫瘤

腦下垂體腫瘤較小時，可能完全沒有症狀。腫瘤逐漸變大之後，會對周遭的腦組織造成壓迫，而讓患者出現頭痛、頭暈、眼窩後方疼痛等症狀。

腦下垂體腫瘤較小時，可能完全沒有症狀。腫瘤逐漸變大之後，會對周遭的腦組織造成壓迫，而讓患者出現頭痛、頭暈、眼窩後方疼痛等症狀。李丞騏醫生說，若腫瘤壓迫視神經，可能造成視野缺損、視力模糊。

還有約10%的腦下垂體腫瘤會以急性腫瘤出血來表現。李丞騏醫生說，患者可能出現劇烈頭痛、噁心、嘔吐、視力急速惡化，甚至意識昏迷、性命垂危。

 

經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術優勢解析

倘若腦下垂體腫瘤已壓迫視神經造成視力模糊、視野缺損，一定要手術治療。李丞騏醫生說，另外若腦下垂體腫瘤壓迫造成腦下垂體功能低下，導致全身倦怠、虛弱無力、食慾不振等症狀，也要考慮手術治療。

功能性腦下垂體腫瘤會分泌過多荷爾蒙，影響生理功能。李丞騏醫生說，除了泌乳激素瘤以藥物治療為首選之外，其他的功能性腦下垂體腫瘤都應該採用手術治療。

腦下垂體腫瘤

腦下垂體腫瘤切除手術目前是以經鼻內視鏡手術為主流，已經逐漸取代傳統開顱手術。

腦下垂體腫瘤切除手術目前是以經鼻內視鏡手術為主流，已經逐漸取代傳統開顱手術。李丞騏醫生說，手術時會經由單側或雙側鼻孔，先從鼻腔進入蝶竇，接著會磨除顱底骨頭進入蝶鞍。將腫瘤外面的包膜切開，就可以使用一些特殊設計的器械將腫瘤一塊一塊的移除。直到確認腫瘤已全部切除或是神經獲得足夠減壓，就可以確認手術已經順利完成。

移除腫瘤後，醫生會將腦膜貼回，再使用一些組織凝膠關閉傷口，減少術後腦脊髓液鼻漏的機會。接受經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除術，患者通常可以在5天左右出院。

相較於傳統開顱手術，經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術有許多優勢。李丞騏醫生分析，由於腦下垂體位於顱底，傳統開顱手術必須鋸開頭骨、切開腦膜、勾開大腦，橫越腫瘤上方的神經血管才有辦法進行腦下垂體腫瘤切除。

在勾開大腦的過程中，很容易造成術後腦腫脹以及腦出血；在橫越神經血管的過程中，很容易造成不必要的損傷；在移除腫瘤的過程中，傳統手術使用顯微鏡，視野受到限制，所以沒有辦法做到非常完整的腫瘤切除，而且後續止血也比較困難。這些都是傳統開顱手術在處理腦下垂體腫瘤會遇到的問題，以及衍生出來的併發症。

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腦下垂體腫瘤

經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術是從大腦下方進行，不須鋸開頭骨、不須勾開大腦，不須橫越許多神經血管。

經鼻進入外觀無傷口

經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術是從大腦下方進行，不須鋸開頭骨、不須勾開大腦，不須橫越許多神經血管。而且內視鏡的解像度高，能夠提供較寬廣的視野，讓醫生能夠把病灶以及顱底構造看得更清楚，可執行完整的切除、減壓與止血。

「經鼻內視鏡手術與其說是『微創』，倒不如說是『無創』。因為是由鼻孔進入，所以外觀沒有傷口。」李丞騏醫生說，「患者在術後疼痛較少、感染風險較低、住院天數也比較短，大約5天便可以出院。」

除了用來切除腦下垂體腫瘤，經鼻內視鏡手術還可以處理多種顱底病灶，包括常見的腦膜瘤、顱咽管瘤、脊索瘤、鼻腔惡性腫瘤、或從其他地方轉移過來的惡性腫瘤。李丞騏醫生說，甚至於是一些感染發炎的病灶，也都可以利用經鼻內視鏡手術來處理。

貼心小提醒

腦下垂體腫瘤的症狀表現很多樣，可導致頭痛、視力模糊、視野缺損、內分泌失調等，雖然腫瘤尺寸不大，但也會造成許多問題。李丞騏醫生說，經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術克服了許多傳統開顱手術的困難，發揮較好的治療成效，並減少併發症發生的機會，幫助患者解決腦下垂體腫瘤的大麻煩！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：頭痛、視力模糊、內分泌失調，腦下垂體腫瘤警訊注意！經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術，腦腫瘤神經外科醫師圖文解析

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