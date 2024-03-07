頭痛、頭暈就係腦瘤？　醫生同你拆解症狀、診斷、治療方式

一般認為腦瘤會出現頭暈、頭痛等症狀，因此大家若常有頭痛、頭暈問題，便會懷疑自己可能有腦瘤。但事實上腦瘤症狀並非如此單純，高雄長庚紀念醫院腦腫瘤神經外科醫生莊銘榮表示，病人若有2大類情況，醫生才會懷疑有腦瘤生成。
腦瘤引起頭痛比例不高 下列兩種情況才可能懷疑是腦瘤
莊銘榮說，患者頭痛是由腦瘤直接引起的比例不高，大部分的頭痛是頭皮血管或是筋膜所引起的。醫療上反覆「清晨性的頭痛」會被醫生懷疑有慢性腦高壓，會被醫生懷疑有腦瘤發生的可能。若是還伴隨著非腸胃道不適引起的「非預期性嘔吐」，不論是不是腦瘤引起的腦高壓，都是需要盡速就醫。
腦瘤若是發生會直接影響腦部功能，因此除了慢性腦高壓引起的清晨性頭痛外，平常腦瘤症狀最常見的事「漸進性的神經功能變化」，例如：手漸漸無力、走路不穩、智能漸進式衰退、無表情、說話困難等。這種神經功能變化暗示腦部病變或是腦部腫瘤的正在發生，也是需要就醫進行相關檢查。
腦部病灶先評估良or惡性 再決定下一步治療
大家若有腦瘤疑似症狀，應盡早就醫診斷，醫生會先進行影像學檢查，確定是否有腦部病灶，再評估病灶是良性或惡性變異，並進行下一步治療、追蹤。莊銘榮指出，大部分的病灶都是良性的，如果是惡性腫瘤，目前最有可能是轉移性腫瘤，再來才有可能是原發性的腦部惡性腫瘤。
其中，最常見的原發性腦部惡性腫瘤就是「惡性腦膠質瘤(glioblastoma，縮寫：GBM)」。莊銘榮表示，通常這類腫瘤會建議手術切除，之後接受標準的放射治療加口服化療，並再進入第二階段治療，使用高劑量的口服化療藥。
整個療程結束後，還需要進行影像追蹤。莊銘榮提到，如果在影像追蹤的過程中，發現腫瘤復發了，醫生會再與病患討論後續的治療選擇。
治療方式多如何選擇？ 了解治療「黃金準則」回歸實證
現在有許多新的腦瘤治療方式出現，大家該如何選擇治療方法呢？莊銘榮強調，所有的腫瘤治療都應該要回歸專業與實證，事實上目前每項腫瘤的治療都有它的現行最佳治療策略，也就是所謂的「準則(guideline)」，這代表的是目前科學實證支持的最佳治療手段。
莊銘榮提醒，與其追尋需要高昂花費、科學實證又未必足夠的新式治療，不如聽聽專業團隊建議，了解標準治療以及額外能夠增添的治療選擇。
腦瘤手術危險？ 科技進步治療走向「精準治療」
然而，現在惡性腦瘤，很高比例都需要先手術切除，後面再搭配輔助治療，才能達到最佳的治療結果。面對這樣的標準治療，大家常常會擔心腦部手術後自己會昏迷不醒，或因此終生殘疾。
莊銘榮指出，隨著治療技術的進步，其實神經外科手術也一日千里，可以在手術中做各種功能性的神經電氣監測，或執行清醒手術等，保護病患的正常腦區，並把腫瘤做最大程度的安全切除。
而事實上也並非所有的腦部病灶都必須要用手術治療。莊銘榮提醒，腦瘤應「精準治療」依每人不同的狀況、疾病型態，整合科學實證與醫療團隊的建議得到適當治療，而在這過程中，醫師不只擔任治療角色，也會提供陪伴與支持。
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