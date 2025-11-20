頭皮不只影響儀容 或是頭皮微生態失衡警號 嚴重可以脫髮

你曾否試過，穿黑色衣服時膊頭上滿布頭皮屑？別以為頭皮是小問題，若長期未獲妥善處理，不但可影響外觀和日常社交，更可能是頭皮微生態失衡的警號，嚴重者可導致慢性發炎、毛囊受損，甚至永久性脫髮。
了解頭皮5大成因
不想被頭皮困擾，大家可以從了解5大成因，再從日常生活入手，避免問題擴大：
- 細菌過度繁殖——頭皮上有很多細菌，當頭皮油脂分泌異常旺盛、免疫力下降或荷爾蒙失調時，菌群容易失衡及大量繁殖，繼而分解皮脂及釋放具刺激性的副產物，導致頭皮發炎、加速角質剝落，於是產生大片、帶油感且伴隨搔癢的頭皮屑。
- 壓力荷爾蒙波動——長期處於高壓環境可促使壓力荷爾蒙分泌失衡，進一步刺激皮脂腺活動並削弱免疫防禦能力，使頭皮更易出現感染。
- 錯誤的洗頭習慣——不少人以為頻繁洗頭即可解決頭皮問題，但如使用過熱水溫、洗髮產品未充分清潔頭皮，或以指甲抓頭，反而可能破壞頭皮屏障、製造微小傷口，讓細菌更加有機可乘侵。
- 季節變化及外在環境——氣候變化也會影響頭皮環境。秋冬乾燥會使頭皮水分流失、角質變脆，春夏高溫與濕度則加速油脂分泌，都可加劇頭皮問題。
- 營養失衡和不良習慣——營養攝取不均及生活作息紊亂，也是頭皮屑形成的常見因素，例如攝取過多糖分、油炸食物會刺激皮脂分泌，而長期捱夜、吸煙、酗酒等行為會削弱身體免疫功能，都可以誘發頭皮炎症。
慢性頭皮發炎加快脫髮
事實上，若頭皮屑問題未有妥善處理，可能演變為脂漏性皮膚炎、毛囊炎，甚至造成不可逆的脫髮，因為研究顯示，慢性頭皮發炎患者的髮量流失速度會比正常人快30%至50%！