頭皮不只影響儀容 或是頭皮微生態失衡警號 嚴重可以脫髮

細菌過度繁殖——頭皮上有很多細菌，當頭皮油脂分泌異常旺盛、免疫力下降或荷爾蒙失調時，菌群容易失衡及大量繁殖，繼而分解皮脂及釋放具刺激性的副產物，導致頭皮發炎、加速角質剝落，於是產生大片、帶油感且伴隨搔癢的頭皮屑。