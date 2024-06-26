頸腫 肚頂頂 當心慢性淋巴性白血病

慢性淋巴性白血病(CLL)是白血病的一種，佔約25%。患者的惡性B淋巴細胞佔據了骨髓，影響正常造血功能，導致紅血球及血小板低下，白血球雖多但免疫力卻變差，惟大多患者並無徵狀。但若出現頸部等位置淋巴腫大、而且有肚頂頂的感覺(肝、脾腫大)，則要懷疑是否患上CLL。 血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜表示，慢性淋巴性白血病在華人族群發生率較低，確診年齡中為數約64歲，幸而過半數患者發現時屬於早期，「家族病史、年齡增加、男性都會增加患病風險。若經常接觸除草劑、殺蟲劑的人也較易患上CLL。」

影響造血功能 慢性淋巴性白血病發展相對緩慢，大部分患者在確診CLL時並無症狀，多數在例行身體檢查、因其他疾病驗血時發現白血球升高，才揪出此症。若CLL隨病情發展影響骨髓造血功能，則會出現下列徵狀。 紅血球低下：貧血、身體無力、長期怠倦、氣促、心跳加快；

血小板低下：容易出血、沒有碰撞也出現瘀青；

白血球功能下降：常發燒或感染、患病難以痊愈，或經常病。

其他：夜間盜汗、體重下降、淋巴結腫脹但無痛、因肝脾腫大而感腹痛、飽滯。 後天染色體 基因突變 引發CLL的原因，可以是第13對或第17對染色體出現缺失，又或免疫球蛋白重鏈可變區(IGHV)基因突變、TP53基因突變。廖崇瑜續指，「以上的都是後天突變，其中第17對染色體問題最難處理，而且與TP53相關性很高；IGHV則對化療效果一般。」 醫生會透過血液中淋巴細胞數量、淋巴結及肝脾腫大情況及貧血情況評定CLL嚴重程度，「由於患者多為長者，而且CLL未能根治，如果沒有引起症狀的話，未必需要即時治療，可以先作觀察，以免影響患者生活質素。但當然CLL也有可能『變惡』。」