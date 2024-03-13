風濕痛｜回南天 風濕關節痛又惡化 必食關節痛恩物「鹿筋」

每年的三、四月是逐漸回暖的季節，空氣中的濕度會隨著溫度的變化而有所上升，即是俗稱「回南天」。回南天不單單潮濕多雨，更令身體容易感到疲勞或不適。對於一些關節有疾病人士來說，潮濕天氣會令到筋腱、筋膜等軟組織，以及關節空間膨脹，引起關節痛，疼痛的感覺甚至比天氣報告更來得準時。

從傳統的中醫角度看，風濕是屬於中醫的「痹證」。每逢轉季，病菌會比平時更活躍，加上生活緊張、睡眠不足及缺乏運動，容易導致免疫系統失調。而當免疫力較弱同時，再遇上氣候突變狀況，讓「風、寒、濕、熱」等外邪因素入侵血液或經脈內，阻礙血液的運行，氣血無法暢通至四肢，令肌肉、筋骨、關節而產生疼痛及麻痹感。

因此，潮濕天氣除了會引起關節痛之外，更會造成手腳肌肉酸痛和痺痛，以及四肢僵硬等等，大大減少活動能力，嚴重影響日常生活。許多人對風濕疾病有誤解，例如風濕疾病是老人家才會患上。但事實上，關節疼痛並不是老人家專利，相反，人只要踏入40歲開始，便有機會患上關節相關的疾病。