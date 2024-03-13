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健康
2024-03-13 11:00:00

風濕痛｜回南天 風濕關節痛又惡化 必食關節痛恩物「鹿筋」

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風濕痛｜回南天 風濕關節痛又惡化 必食關節痛恩物「鹿筋」

風濕痛｜回南天 風濕關節痛又惡化 必食關節痛恩物「鹿筋」

每年的三、四月是逐漸回暖的季節，空氣中的濕度會隨著溫度的變化而有所上升，即是俗稱「回南天」。回南天不單單潮濕多雨，更令身體容易感到疲勞或不適。對於一些關節有疾病人士來說，潮濕天氣會令到筋腱、筋膜等軟組織，以及關節空間膨脹，引起關節痛，疼痛的感覺甚至比天氣報告更來得準時。

從傳統的中醫角度看，風濕是屬於中醫的「痹證」。每逢轉季，病菌會比平時更活躍，加上生活緊張、睡眠不足及缺乏運動，容易導致免疫系統失調。而當免疫力較弱同時，再遇上氣候突變狀況，讓「風、寒、濕、熱」等外邪因素入侵血液或經脈內，阻礙血液的運行，氣血無法暢通至四肢，令肌肉、筋骨、關節而產生疼痛及麻痹感。

因此，潮濕天氣除了會引起關節痛之外，更會造成手腳肌肉酸痛和痺痛，以及四肢僵硬等等，大大減少活動能力，嚴重影響日常生活。許多人對風濕疾病有誤解，例如風濕疾病是老人家才會患上。但事實上，關節疼痛並不是老人家專利，相反，人只要踏入40歲開始，便有機會患上關節相關的疾病。

「回南天」易引起風濕關節痛，感覺漲痛又麻痺。

「回南天」易引起風濕關節痛，感覺漲痛又麻痺。

 

中醫：「鹿筋」是風濕關節痛恩物

根據中醫的「本經逢原」及「西川中藥志」中記載，鹿筋能大壯筋骨、利關節及養血通絡，對久患風濕、關節痛、腰脊疼痛、筋骨無力、手足無力、手腳抽筋、跌打勞損、筋骨酸痛等療效顯著。而風濕患者多為「脾腎陽虛」，因此需要滋補肝腎、益氣養血；鹿筋入肝腎二經，改善腎陽不足、調理肝腎虧虛，從根本改善腰膝酸軟無力及關節痺痛。鹿筋含豐富的膠原蛋白，以及多種胺基酸和微量元素，有助修復關節軟骨。

「鹿筋能大壯筋骨、治潮濕關節痛、手腳痳痺無力及抽筋」–《本經逢原》

「鹿筋能大壯筋骨、治潮濕關節痛、手腳痳痺無力及抽筋」–《本經逢原》

 

【正品鹿筋骨痛丸】經大學實證 全方位改善關節痛

市面上的鹿筋良莠不齊，有些無良商人甚至用牛筋「假裝成」鹿筋來魚目混珠，真假難辨！即使購買到正貨鹿筋，雖然做法很多，但烹飪過程亦非常繁複，例如用鹿筋煲湯，需要預早一晚浸泡及反覆清洗等多重工序，不方便每天飲用。想要改善關節問題，亦希望能確保到鹿筋的品質，關節痛人士可以選擇【正品鹿筋骨痛丸】。

來自紐西蘭頂級鹿筋的【正品鹿筋骨痛丸】，獲得本港大學團隊實貨測試，經測試證實【正品鹿筋骨痛丸】能增強60%強效抗氧化，保護關節細胞免受到紅熱因子攻擊而引致的損傷。同時亦能抑制48%紅熱因子釋放擴張，全方位改善關節痛。此外，【正品鹿筋骨痛丸】更添加了易被人體吸收的鹿骨鈣及磷蝦油，能潤滑關節、強化筋骨及修復關節軟組織，有效舒緩筋骨酸痛，更能提升關節靈活度。只需每天服食3粒便可改善關節痛，絕對是最好和最方便的選擇！

 

【正品鹿筋骨痛丸】獲本港大學證實，有效改善關節痛症狀。

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【正品鹿筋骨痛丸】vs 坊間關節保健品

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【正品鹿筋骨痛丸】與坊間其他保健產品的比較。

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星級用家蘇恩磁推薦【正品鹿筋骨痛丸】

每逢翻風落雨，蘇恩磁（蘇Auntie）的膝關節就非常痛，甚至會出現僵硬情況。作為藝人的蘇Auntie，試過曾因為風濕舊患發作影響工作，她指那種痛楚簡直是「差啲落唔到床去開工」。蘇Auntie表示，當時劇組同事向自己推薦【正品鹿筋骨痛丸】，只是連續服用了七天，膝蓋已經徹底消腫止痛，甚至比起以前更加靈活，而且走路「無再kick住kick住」！

蘇恩磁（蘇Auntie）：「全靠【正品鹿筋骨痛丸】，擺脫風濕痛困擾！」

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【正品鹿筋骨痛丸（45粒）】

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【正品鹿筋骨痛丸（45 粒）】$339/盒

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銷售點：全線萬寧及正品網店

產品詳情：https://bit.ly/3T3GcfL

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