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健康
2024-03-26 19:00:00

食人菌死亡率達三成 醫生籲日本外遊時戴口罩 6類人要小心｜遊日注意

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食人菌死亡率達三成 醫生籲日本外遊時戴口罩

食人菌死亡率達三成 醫生籲日本外遊時戴口罩

日本為港人熱門旅行地點，復活節長假期將至，相信不少人都準備出發。不過當地近日爆發一種俗稱「食人菌」的暴發性甲型溶血性鏈球，它可由傷口進入人體，短時間內導致器官衰竭甚至死亡，日本今年已有378宗個案，死亡率更有約30%

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暴發性甲型溶血性鏈球

感染暴發性甲型溶血性鏈球的初期，患者會出現發燒、發冷及四肢疼痛等症狀，而且病情可在短時間內發展迅速。東京女子醫科大學醫院感染症科教授菊池賢指出，這種病菌可透過身體上不明顯的傷口進入人體，死亡率高達38%。而當中有一半病人在發病48小時內死亡，而患者大部分為60歲以上的長者。

食人菌死亡率達三成 醫生籲日本外遊時戴口罩

幼兒感染的機會較高。

症狀

扁桃腺發炎

猩紅熱

全身紅疹

脫皮

鼻竇炎

中耳炎

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感染初期患者會出現發燒、發冷及四肢疼痛等症狀。

透過飛沫傳播

除了傷口感染外，食人菌也可透過飛沫傳播，如在碰觸患者的帶菌口水後抓傷皮膚，食人菌可能會因此深入皮下組織或肌肉，引致感染。如果患者的免疫力較差或有外傷，食人菌可能會導致組織壞死，其就是因外觀看起來被咬走一塊肉而有食人菌之稱。有專家提醒，一旦食人菌入侵血管，則可能導致大出血或敗血症，有死亡風險。

 

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6類人要小心

長者

糖尿病患者

幼兒

需洗腎的人士

癌症患者

身上有傷口

台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，到日本外遊的人士要戴好口罩，避免用手抓傷口，以免感染。

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