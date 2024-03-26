食人菌死亡率達三成 醫生籲日本外遊時戴口罩 6類人要小心｜遊日注意

食人菌死亡率達三成 醫生籲日本外遊時戴口罩

日本為港人熱門旅行地點，復活節長假期將至，相信不少人都準備出發。不過當地近日爆發一種俗稱「食人菌」的暴發性甲型溶血性鏈球菌，它可由傷口進入人體，短時間內導致器官衰竭甚至死亡，日本今年已有378宗個案，死亡率更有約30%。

暴發性甲型溶血性鏈球 菌 感染暴發性甲型溶血性鏈球菌的初期，患者會出現發燒、發冷及四肢疼痛等症狀，而且病情可在短時間內發展迅速。東京女子醫科大學醫院感染症科教授菊池賢指出，這種病菌可透過身體上不明顯的傷口進入人體，死亡率高達38%。而當中有一半病人在發病48小時內死亡，而患者大部分為60歲以上的長者。

症狀 扁桃腺發炎 猩紅熱 全身紅疹 脫皮 鼻竇炎 中耳炎

透過飛沫傳播 除了傷口感染外，食人菌也可透過飛沫傳播，如在碰觸患者的帶菌口水後抓傷皮膚，食人菌可能會因此深入皮下組織或肌肉，引致感染。如果患者的免疫力較差或有外傷，食人菌可能會導致組織壞死，其就是因外觀看起來被咬走一塊肉而有食人菌之稱。有專家提醒，一旦食人菌入侵血管，則可能導致大出血或敗血症，有死亡風險。