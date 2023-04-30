食太多、心情差就食、消化快、代謝慢 4種肥胖型態你係邊一種？

肥胖不僅是外貌問題，也是健康問題，更是全球排行第五大死亡因子，甚至比飲酒威脅還高，台灣肥胖醫學會林文元理事長分享，肥胖本身不會致命，但會致病再造成死亡，每年約五百萬人因而死亡，而在台灣，每四人中就有一人BMI超過27。肥胖已被世界衛生組織指出「是一種慢性疾病」，但民眾第一時間通常會選擇自行嘗試，甚至於利用非正規藥物來減重，鮮少有人會求診。

最新肥胖研究出爐：肥胖分四種型態

「肥胖是進食與代謝的拉鋸戰，當熱量攝取大於消耗，就會讓體重上升！」內分泌新陳代謝專科蔡明劼醫師說明，而最新的研究針對「進食行為」與「能量消耗」將肥胖劃分出四種型態：

飢餓大腦：必須吃下總熱量比別人多 62% 的食物，才能獲得飽足感，經常克制不了「嘴饞」。

情緒飢餓：焦慮感特別高，是其他族群的 2.8 倍，情緒進食是此型態肥胖的主因。

飢餓腸道：胃排空的速度比別人快 31% ，容易多量多餐。

代謝異常：基礎代謝率比別人低 12% ，造成熱量囤積。

然而，肥胖型態非單一可能，「飢餓大腦」約佔三成、「情緒飢餓」約佔兩成，包含重疊的部分，兩型態約佔五成以上，是目前主流的混合型態之一。

「合併此二型態者，就像腦中住了食慾怪獸，總是控制不了進食渴望。」蔡明劼醫師補充，「飢餓大腦」型態者，最常受外在刺激影響，如：最愛Buffet吃到飽，不知不覺吃得比別人多，才感到飽足；而「情緒飢餓」型態者，經常依賴吃東西釋放負面情緒，為了獲得滿足感、愉悅感而進食。例如白天時已經吃很多，晚上又因為工作壓力或不愉快的心情產生報復性進食，合併這兩型態的肥胖患者，靠意志力減重、克服食慾是非常困難的。