熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-09-26 04:29:55
日報

食得過急 引發胃酸倒流？

分享：
Ad Block
食得過急 引發胃酸倒流？

食得過急 引發胃酸倒流？

不少打工仔每天的午餐時段只有僅僅1小時，但往往因工作令午餐時間縮短，甚至為了趕工而只花15分鐘匆忙吃完午飯。其實長期下去可能會對胃部造成傷害，亦可引致胃酸倒流。

腸胃肝臟科專科醫生區漢達指出，「短時間內進食大量食物，會令胃部清空食物的空間收窄，有可能令胃部尚未消化的食物湧上食道尾部及胃頂，同時亦會增加胃酸分泌，導致胃酸倒流出現。因此建議患者把進食時間延長50%，減慢進食速度，以提供足夠時間消化。」

區漢達

區漢達指食得太快，或太夜進食，都可能引起胃酸倒流。

增括約肌鬆弛時間

胃酸的pH值為1至2，屬高濃度強酸，除了幫助日常消化外，更能替腸道殺菌，而晚間更是胃酸分泌較多的時段。惟打工仔常加班至深夜才進食，亦較常進食高糖分、高脂肪及油炸食物，例如即食麵、速食食物等。區漢達指，「此類食物容易增加下食道括約肌鬆弛的時間，導致胃酸湧上食道，造成胃酸倒流。」

檢查判斷嚴重程度

如患者出現火燒心、胃脹、胸口悶等症狀，基本能評估為胃酸倒流，而症狀出現的頻密度，則可用以判斷其嚴重程度。區漢達補充，「透過內窺鏡亦能觀察食道的受損程度，從而判斷胃酸倒流的嚴重程度，並同時找出患者有否出現食道結構性受傷或併發症等，以便一併治療。」區漢達亦再三強調症狀最為重要，亦為主要診斷方法，如患者出現症狀應盡快求醫。

胃酸倒流

食道的損傷程度，要做內窺鏡檢查才可得知。

藥物助解決依從性不足

現時胃酸倒流以藥物作為一線治療，當中較常見的中和胃酸藥可透過中和胃酸的酸度作治療，需服用多次才能達到治療效果。另外，處方藥物質子泵抑制劑可減少胃酸分泌，惟患者須每天早上空肚服用才能有效發揮藥效，而都市人食無定時，未必能跟從指示服藥。現時亦有改良型質子泵抑制劑，患者毋須空肚服用，對於工作較繁忙或容易忘記服藥的患者來說較方便，而其兩段釋放技術令藥效可維持較長時間，患者只需每天服藥一次。

誘發情緒問題

區漢達分享一名從事體力勞動的中年男士，長期因工作食無定時及吃得過急而引致胃酸倒流，甚至因病情嚴重影響生活而出現抑鬱症。醫生先後處方中和胃酸藥及質子泵抑制劑，惟效果並不顯著。及後轉服改良型質子泵抑制劑後，患者胃酸倒流情況逐漸得到改善，而因胃酸倒流而引起的情緒問題亦隨之減少。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受