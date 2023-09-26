食得過急 引發胃酸倒流？

不少打工仔每天的午餐時段只有僅僅1小時，但往往因工作令午餐時間縮短，甚至為了趕工而只花15分鐘匆忙吃完午飯。其實長期下去可能會對胃部造成傷害，亦可引致胃酸倒流。 腸胃肝臟科專科醫生區漢達指出，「短時間內進食大量食物，會令胃部清空食物的空間收窄，有可能令胃部尚未消化的食物湧上食道尾部及胃頂，同時亦會增加胃酸分泌，導致胃酸倒流出現。因此建議患者把進食時間延長50%，減慢進食速度，以提供足夠時間消化。」

增括約肌鬆弛時間 胃酸的pH值為1至2，屬高濃度強酸，除了幫助日常消化外，更能替腸道殺菌，而晚間更是胃酸分泌較多的時段。惟打工仔常加班至深夜才進食，亦較常進食高糖分、高脂肪及油炸食物，例如即食麵、速食食物等。區漢達指，「此類食物容易增加下食道括約肌鬆弛的時間，導致胃酸湧上食道，造成胃酸倒流。」 檢查判斷嚴重程度 如患者出現火燒心、胃脹、胸口悶等症狀，基本能評估為胃酸倒流，而症狀出現的頻密度，則可用以判斷其嚴重程度。區漢達補充，「透過內窺鏡亦能觀察食道的受損程度，從而判斷胃酸倒流的嚴重程度，並同時找出患者有否出現食道結構性受傷或併發症等，以便一併治療。」區漢達亦再三強調症狀最為重要，亦為主要診斷方法，如患者出現症狀應盡快求醫。