食物中毒原因｜未熟透肉類海產或生雞蛋細菌引起常見 河豚可致命

最近有數宗食物中毒個案，估計由進食生蠔引起。而食物中毒除了因為未熟透肉類海產或生雞蛋等食物受到細菌污染導致之外，亦可以由生物毒素、化學品等引起，繼而出現屙嘔肚痛、脫水、麻痺等，嚴重更可致命！
食物中毒｜細菌導致最常見
比較常見的是由細菌引起的食物中毒，例如沙門氏菌、金黃葡萄球菌、副溶血性弧菌、產氣莢膜梭狀芽胞桿菌等，若進食未熟透的肉類或海產、未經加熱殺菌處理的奶、生雞蛋、經人手處理後沒有翻熱的食物如蛋糕等，便有可能食物中毒。細菌性食物中毒常見徵狀為嘔吐、腹瀉、腹痛，或有發燒。如沒有及時治療，可以出現脫水或敗血症等併發症。
食物中毒｜河豚毒素可致命
生物毒素引致的食物中毒，在港的原因多為雪卡毒魚類中毒和河豚毒素中毒，前者較常見於產珊瑚魚，後者則來自河豚。雪卡毒魚類中毒患者會出現嘴唇、面、四肢麻痺、冷熱不分、頭暈、胸痛等，即使康復後，若再進食魚類、果仁、酒類等，可以引起病徵復發；河豚毒素中毒麻痺徵狀外，還會有腹瀉、痙攣、呼吸困難等，嚴重可致呼吸衰竭和血液循環系統衰竭，繼而死亡。
化學品引起的食物中毒大多來源是殘餘農藥，會有頭暈、肌肉無力、麻痺、流眼水、流涎及心悸等症狀。
食物中毒｜補充水分即時求醫
如果懷疑食物中毒，應及早求診，並補充足夠水分，以免脫水；亦可選擇運動飲品補充電解質。預防食物中毒，購買食物時避免大量囤貨，以免變壞；勿購買過期、外觀異常、沒有遮蓋的食物，也不應向貨源存疑的店舖或小販體買食物。儲存方面，生熟食物要分開放，避免交叉感染；非即時食用的食物要儲在適當溫度之下。食物要徹底煮熟才進食，便可減低食物中毒風險。