食物中毒原因｜未熟透肉類海產或生雞蛋細菌引起常見 河豚可致命

最近有數宗食物中毒個案，估計由進食生蠔引起。而食物中毒除了因為未熟透肉類海產或生雞蛋等食物受到細菌污染導致之外，亦可以由生物毒素、化學品等引起，繼而出現屙嘔肚痛、脫水、麻痺等，嚴重更可致命！

食物中毒｜河豚毒素可致命

生物毒素引致的食物中毒，在港的原因多為雪卡毒魚類中毒和河豚毒素中毒，前者較常見於產珊瑚魚，後者則來自河豚。雪卡毒魚類中毒患者會出現嘴唇、面、四肢麻痺、冷熱不分、頭暈、胸痛等，即使康復後，若再進食魚類、果仁、酒類等，可以引起病徵復發；河豚毒素中毒麻痺徵狀外，還會有腹瀉、痙攣、呼吸困難等，嚴重可致呼吸衰竭和血液循環系統衰竭，繼而死亡。

化學品引起的食物中毒大多來源是殘餘農藥，會有頭暈、肌肉無力、麻痺、流眼水、流涎及心悸等症狀。