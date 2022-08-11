食神韜韜暴瘦｜如何減肥成功？少食碳水化合物即係唔食？過重人士應該做咩運動？

食神韜韜日前透露生意唔好，灣仔大榮華圍村菜即將結業，但更引人注目的是其暴瘦身形，難免令人想像他是否患病。於是他在抖音中解釋，他為了健康著想而減肥，目前健康狀況良好，三高「靚仔」。到底他用了甚麼方法減肥？
33個月減130磅
韜韜從該影片中透露，自己是減低碳水化合物的攝取，並多做運動，以一個月減4磅的速度，經歷33個月的時間，從325磅減至195磅！從健康的角度看，一個月減去4磅，即每周一磅的速度減重相當理想，身體較易適應體重轉變，長遠食量亦已適應的關係，反彈的機會也少。如果落磅太快的話，身體反而會以為進入飢荒狀態而自動減慢新陳代謝，最終「愈減愈難減」。減肥是長期作戰，毋須急於一時。
減碳水要減幾多？
不少人減磅都會減少碳水化合物攝取，的而且確碳水化合物是身體能量主要來源，如果減少攝取的話對減磅會有不俗效果，每餐過後也會較少「恰眼瞓」。美國FDA建議每日的碳水化合物攝取量是每日所需能量的六成左右，假設每日消耗2,000千卡，即應從碳水化合物中攝取1,200千卡，等於300克碳水化合物。要減磅的話，可以將攝取量減半，取而代之是蛋白質(減少肌肉在減磅時流失)、蔬菜(增加胞肚感)和健康油脂，此舉同時有助改善血液中的膽固醇狀況。
而近年生酮飲食大行其道，將碳水化合物的攝取量減至最低，攝取較多油脂，令身體改以脂肪作為能量來源，從而達到消脂功效。由於此法相對極端，執行前應諮詢專業人士。
留意膝關節負荷
運動方面，對於過重或肥胖人士未必適合一些具撞擊性的運動，例如跑步，因為每一步單腳要承受2.5倍體重，或令膝關節的負荷過大，引致受傷。帶氧運動可以考慮游泳、單車、橢圓機，都是不錯的選擇。同時可以引入負重訓練，可避免肌肉流失，甚至乎能夠增加肌肉，提升新陳代謝，自然更有效減磅。而且負重訓練的器械、啞鈴等都可以調節重量，動作和重量選擇得宜就可避免了跑步傷膝一類的問題。