食神韜韜暴瘦｜如何減肥成功？少食碳水化合物即係唔食？過重人士應該做咩運動？

食神韜韜日前透露生意唔好，灣仔大榮華圍村菜即將結業，但更引人注目的是其暴瘦身形，難免令人想像他是否患病。於是他在抖音中解釋，他為了健康著想而減肥，目前健康狀況良好，三高「靚仔」。到底他用了甚麼方法減肥？

33 個月減 130 磅

韜韜從該影片中透露，自己是減低碳水化合物的攝取，並多做運動，以一個月減4磅的速度，經歷33個月的時間，從325磅減至195磅！從健康的角度看，一個月減去4磅，即每周一磅的速度減重相當理想，身體較易適應體重轉變，長遠食量亦已適應的關係，反彈的機會也少。如果落磅太快的話，身體反而會以為進入飢荒狀態而自動減慢新陳代謝，最終「愈減愈難減」。減肥是長期作戰，毋須急於一時。