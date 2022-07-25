減肥｜減下身脂肪 只要3個步驟

有很多女士都會埋怨自己為何會有個啤梨身形，當身體開始積聚脂肪，就會先由臀部和大腿開始變胖；而減肥時，往往瘦了面瘦了手也不見臀部有絲毫進步。如果你都有此困擾，不妨跟隨以下方法，或會有意想不到的效果。
1. 調整飲食
吃得太多絕對是一個問題，而平常吃甚麼也一樣有影響。首先可以從選擇天然食物，減少加工食物，已有助避免攝取太多糖分和油脂。另外，要有更準確熱量計算，可用一些網上小具計算自己每日所需卡路里。至於減脂策略上，可以嘗試兩周進食每日所需卡路里的七成熱量，然後兩周進食正常每日所需卡路里，再不斷循環。研究指這方法長遠來說較易維持，而且可以避免吃得太少而令新陳代謝下降，減低減磅成效。另提醒這期間應維持每日進食每公斤體重1.6克或以上蛋白質，減少肌肉流失。
2. 重量訓練
不少女士聽到重訓便會怕練到一身壯碩，其實不少人想練得壯碩也不是想達成便可達成，毋須過分憂慮；而且重訓可以幫助收緊下身線條，而建立的肌肉可助提升新陳代謝，長遠較不易復胖。推介幾個動作，深蹲、弓步和踏台階，可以全面訓練到大腿前後和臀部，如果能力許可，可以加上槓鈴或啞鈴作加強，又或多做幾組至力竭。
3. 氧運動
不少人減肥時沒有做重訓，只會不斷做有氧運動。當然有氧運動可以幫助燃燒脂肪，但長時間累積下來也會消耗肌肉，尤其是對於力量方面的「快肌」，令新陳代謝速度也有所下降。因此要避免一周五天都做帶氧運動，可以每周先做2至3次重訓及一次帶氧運動。又或者以HIIT取代帶氧(前提是沒有過重、心肺功能良好)，都可減少肌肉流失。