減肥｜減下身脂肪 只要3個步驟

有很多女士都會埋怨自己為何會有個啤梨身形，當身體開始積聚脂肪，就會先由臀部和大腿開始變胖；而減肥時，往往瘦了面瘦了手也不見臀部有絲毫進步。如果你都有此困擾，不妨跟隨以下方法，或會有意想不到的效果。

1. 調整飲食

吃得太多絕對是一個問題，而平常吃甚麼也一樣有影響。首先可以從選擇天然食物，減少加工食物，已有助避免攝取太多糖分和油脂。另外，要有更準確熱量計算，可用一些網上小具計算自己每日所需卡路里。至於減脂策略上，可以嘗試兩周進食每日所需卡路里的七成熱量，然後兩周進食正常每日所需卡路里，再不斷循環。研究指這方法長遠來說較易維持，而且可以避免吃得太少而令新陳代謝下降，減低減磅成效。另提醒這期間應維持每日進食每公斤體重1.6克或以上蛋白質，減少肌肉流失。

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