食紅肉白飯都會便秘？營養師揭6大食物是元兇

便秘可能是吃錯食物！當便秘來襲時，許多人會選擇喝水和吃蔬菜來促進腸道通暢。然而，這些方法未必每次都能見效。有營養師指出，造成便秘的原因可能與6類食物有關，當中包括大家常吃的紅肉和白飯，她分析這些食物的影響，並提供一些改善建議，以幫助緩解便秘問題。

6大食物是便秘元兇 營養師程涵宇在其facebook專頁上分享指，有些人可能就算喝夠水及吃夠菜，仍然有便秘問題。她提醒，當每周排便少於3次就是便秘的警號，當年齡增長、久坐時間變長、運動減少，便秘的機率也會增加。雖然正確的飲食如吃蔬果、攝取足夠水分有助順暢，但如果吃了某些食物卻可能令便秘問題更嚴重。她指出6種可能是便秘元兇的食物： 1. 酒精 酒精會抑制抗利尿激素(ADH)，導致脫水，進而使腸內容物變乾變硬，排便困難。

建議：喝酒時額外攝取300至500ml的水，保持腸道水分平衡。 2. 麩質(對特定人群) 對乳糜瀉或非乳糜瀉性麩質敏感的人，麩質可能誘發腸道發炎，影響腸道蠕動，導致便秘或腹瀉。

常見高麩質食物： 麵包、蛋糕、餅乾、薄餅、啤酒。

建議：若食用後感到不適，試2至4周無麩質飲食，觀察症狀變化。 3. 紅肉 雖然紅肉不直接導致便秘，但低纖維、高飽和脂肪的特性，會令消化時間變長，因此，當過量攝取高動物性蛋白會影響腸道益生菌，會對排便規律造成影響。另外，當攝取過多飽和脂肪，亦會影響腸道蠕動，令便秘風險增加，若又同時缺乏膳食纖維，就會影響腸道蠕動。

建議：每周攝取紅肉不超過500g，並補充膳食纖維如蔬菜、豆類，幫助腸道蠕動。 4. 油炸食物 高脂肪、低纖維的食物如炸雞等，會影響腸道激素分泌，延遲胃排空，減緩腸道蠕動，而造成消化不良或便秘。另外，當進食過多油炸食物而又補充不足水分，就可能會令糞便變乾或變硬，影響排便順暢度。

建議：避免高溫油炸，改用氣炸、焗爐或少油快炒的方式以減少過多的油脂，並多吃富含水溶性纖維的食物如蔬菜、奇亞籽、燕麥等，有助腸道潤滑順暢。 5. 精製澱粉 精製澱粉如白飯，纖維量遠低於全穀類如糙米5至6倍，影響腸道蠕動和糞便體積。

建議：每天至少1/3的主食來自全穀類如糙米、燕麥、番薯，並考慮地中海飲食，如全穀、橄欖油配搭蔬果的飲食模式，有助改善腸道健康。 6. 加工食品 高鈉、高脂、低纖維的加工食品會影響腸道水分吸收，令便秘更嚴重。

建議：選擇低鈉、少添加物的食物，避免長期攝取高鈉食物。

5招通便秘 程涵宇指出，除了要避開以上食物，她亦建議按照以下5大飲食方式，也有緩解便秘的功效： 多吃纖維：每天攝取25至30克膳食纖維，包括全穀、豆類、堅果等。 每天喝8杯水：保持水分攝取在1.5至2升。 均衡飲食：避免長期高油、高鹽的飲食習慣。 多做運動：建議每周至少150分鐘的中等強度運動，幫助腸胃蠕動。 有便意就去：不要憋便，及時上廁所。