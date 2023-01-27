食辣｜秋冬瘋狂食辣暖身 恐致胃酸倒流

踏入秋冬，香港人都喜歡吃火鍋及辛辣食物暖身。不過經常嗜辣有可能造成胃酸倒流，使胃部「投訴」。外科專科醫生馮得烈提醒，「不要忽視胃酸倒流，長遠而言有可能造成食道發炎、吞嚥困難、令哮喘發作或牙齒受胃酸侵蝕。」

馮得烈解釋，「當吞嚥食物時，胃部與食道之間的賁門括約肌便打開，在消化時便會收起。胃酸倒流患者的括約肌較鬆弛，令胃酸有可能湧上食道，造成胃酸倒流。」而辛辣食物內含有辣椒素，當中一種化學物質會使賁門括約肌鬆弛，加上人們大快朵頤時，除進食肥膩食物外，或會配上啤酒及汽水等，而這些食物及飲料均容易使賁門括約肌鬆弛，增加胃酸倒流的風險。

胃部會釋放胃酸，胃部內的酸鹼度(pH值)通常約1至3。強酸性的胃液可幫助活化消化酶，使食物分解成更小的分子，以助吸收。除此之外，胃酸亦可幫助吸收電解質及殺菌。正常食道的pH值應為7左右，一旦低於4，便可能是患上胃酸倒流。

火燒心影響日常生活

由於賁門括約肌鬆弛，胃氣及胃酸容易湧上食道，患者可能會出現胸口悶及脹痛，甚至感到灼熱，俗稱「火燒心」。部分患者甚至不分晝夜地感到不適，嚴重影響睡眠質素及工作。若忽視胃酸倒流問題，胃酸會進一步湧上喉嚨，患者的喉嚨可能會有異物感，導致吞嚥困難，更嚴重的話，甚至引發哮喘發作或牙齒遭受胃酸侵蝕。

長效藥物減睡眠困擾

治療胃酸倒流藥物以中和胃酸藥物與質子泵抑制劑為主。由於胃酸屬酸性液體，中和胃酸藥物有效地以鹼性中和，從而紓緩胃酸倒流。惟其藥效時間較短，患者一天可能需要服藥2至3次方可控制病情。此外，胃部須透過質子泵釋放胃酸，質子泵抑制劑可令質子泵停止運作，減少胃酸分泌，從而降低胃酸倒流風險。現時亦有改良型質子泵抑制劑，有兩段釋放技術，可更長效紓緩症狀。患者一天只需服用一次藥物，藥效能維持一整天，告別晚上被火燒心喚醒的日子。

避免吃過飽

馮得烈分享，曾有一名工作忙碌的女士，生活節奏緊張，常有火燒心的感覺，嚴重影響睡眠，後來經診斷證實賁門括約肌鬆弛，造成胃酸倒流。馮得烈為她處方改良型質子泵抑制劑，她服藥1年後，大大減少胃酸倒流情況，睡眠質素亦得以改善。馮得烈指，「胃酸倒流除了服藥外，亦可透過調整飲食習慣改善，如少吃刺激性食物及飲品，包括啤酒、汽水及咖啡等、避免吃得過飽及按時進食正餐等。」不過馮得烈提醒患者不應自行到藥房購買成藥，出現病徵後應先求醫，排除其他導致胃酸倒流的疾病，再與醫生商討合適的藥物治療方案。