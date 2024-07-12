食過量「超加工食品」增便秘風險！醫推：每天2個奇異果 便秘遠離我

便秘與腸易激綜合症是不少現代上班族的困擾，而這有可能是「吃」出來的？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢醫生表示，根據研究，超加工食品與便秘和腸易激綜合症密切相關，一旦增加攝取量，還有可能增加兩倍以上的便秘機率；而根據過去的研究發現，每天吃2個綠色奇異果，不但可以改善便秘，每周還能增加1.5次以上的排便數，減少便秘患者腹部不適。

增加超加工食品攝取量 增加 2 倍以上便秘機率

李柏賢醫生近日在fb粉絲專頁《Dr.Le 李柏賢》發文表示，超加工食品(Ultraprocessed Food)指的是經過高度加工和工業化製造的食品，例如常見的即食麵、精緻糕點、手搖飲品、餅乾和零食、加熱食品、罐頭菜、煙肉、熱狗、即溶湯、炸雞塊等；通常含有大量的添加劑、防腐劑、人造色素和其他化學物質，營養價值低，但糖分、脂肪和鹽分卻高得驚人。

李柏賢醫生引用了近期《臨床胃腸病學和肝病學》雜誌的一項研究，指出超加工食品對於便秘的負面影響。研究找來了12,716名美國成年受試者參與，結果發現超加工食品(UPF)攝入增加，便秘機率會增加兩倍以上，若增加少加工食品(MPF)的攝入，便秘機率則降低近六成。若將飲食中10%的超加工食品換為等量的少加工食品，便秘機率則降低了10%；且無論是少加工食品還是超加工食品的攝入，都與腹瀉風險沒有相關性。