
健康
2025-10-23 07:00:00

食1種水果好過食保養品！助通便改氣色夜安眠 醫生教3食法發揮最大效果

食1種水果好過食保養品！助通便改氣色夜安眠 醫生教3食法發揮最大效果

吃水果就可以代替平日吃的保養品嗎？有醫生指出，有1種水果對腸道菌相當有益，他建議患者進食後，患者都會表示排便變得順暢、口氣也改善、氣色變好，甚至晚上睡得更好，比服用保養品更有益健康。醫生指出，有3大吃法可讓這個水果在身上發揮最大效果。

腸道菌差可致慢性疾病的風險？

基因醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，現今醫學發現，腸道菌群與整體健康之間的密切聯繫，而這些細菌不僅僅是「居住在腸道裡」，它們參與了身體多數的代謝過程，潛移默化地影響著生活的日常狀態。而且，不同的代謝物會由不同的益生菌會產生，對免疫系統會造成影響，並連帶影響情緒，及發生炎症反應，導致慢性疾病的風險因此增加。

不是吃「好菌」就健康

張醫生強調，培養好菌身體健康的關鍵，而培養好菌的做法並不是隨便補充幾顆益生菌膠囊，而是要讓好菌紮根於腸道之中。如果要讓益生菌居於腸道，就必須為腸道製造良好環境。許多人以為，只靠幾顆益生菌保健品，就能解決便秘、過敏、脹氣和免疫力低落的問題。其實，益生菌保健品的好菌往往撐不過兩星期，原因是在腸道中找不到「食物」和「安身之所」。
 

益生菌食物｜進食甚麼食物可獲取益生菌？ 益生菌食物｜黑朱古力：含豐富益生元， 有助培養腸道的益生菌 益生菌食物｜醃製蔬菜：用鹽水醃漬的蔬菜，如橄欖、泡菜、醃小黃瓜、德國酸菜等，都含有豐富乳酸菌（1克泡菜 = 1億益生菌） 益生菌食物｜麵豉湯：由發酵過的大豆製成，含有豐富的益生菌 益生菌食物｜芝士：發酵後的車打芝士、茅屋芝士及哥達芝士都含有促進腸道健康的細菌 益生菌食物｜乳酪：乳酪由牛奶發酵而成，含豐富的乳酸菌及比菲德氏菌（1克乳酪 = 1億益生菌）

食1種水果好過食保養品！

張醫生提醒，讓益生菌停留於腸道之中，關鍵在腸道生存的環境。而這個環境來自日常飲食中的膳食纖維，即所謂的「益生元」，他推介吃番石榴，番石榴不僅是一種水果，更是益生元界的隱藏冠軍，持續每天進食，有助為腸道打下健康的基礎。

張醫生表示，番石榴的膳食纖維含量非常高，每100克就有5到7克，相比起大多數水果都要多。而這些纖維能被益生菌當作能量來源，在腸道中發酵後產生短鏈脂肪酸，幫助修復腸黏膜、降低慢性炎症，甚至調節免疫系統。所以，番石榴是有「養菌、養腸、養健康」的功效。
 

益生菌副作用｜如果身體出現以上反應，可先降低進食劑量。如果情況維持超過數星期，則建議暫時進食含益生菌的食物，並諮詢醫生意見。 益生菌副作用｜消化系統不適：部份人進食益生菌補充品後，會出現短暫性腹脹、便秘，或增加口渴感 益生菌副作用｜過敏現象：益生菌可在消化道製造組織胺，有機會觸發痕癢、呼吸困難等過敏現象 益生菌副作用｜增加感染風險：當益生菌中的細菌進入血液，有機會導致感染，特別是免疫力較差、長期病患或接受過手術的人士，但這個情況較罕見 益生菌副作用｜頭痛：有些含益生菌的食物含有胺(Amines)，有機會觸發頭痛或偏頭痛

助通便改氣色夜安眠

另外，每100克的番石榴的熱量約為35到40大卡，比香蕉和提子更低，有助制血糖，並適合進行減脂飲食的人士。而番石榴中的「澀味」是由於富含的多酚類與單寧，特別集中在果皮與籽中。這些成分雖然讓口感有所影響，但卻是強大的抗氧化和抗菌物質。

張醫生指，很多患者在持續吃番石榴後，都會告訴他排便變得順暢、感覺不容易感冒、口氣也改善了。這些改變絕非巧合，而是番石榴中的膳食纖維、維他命C和天然抗菌物質正在發揮作用。

張醫生指，身體只要穩定地攝取天然、高纖且富含抗氧化劑的食物(如番石榴)健康的改變就會逐漸出現，從腸胃順暢、氣色變好，到晚上睡得更香，這些都是實實在在的體感，而非數據上的幻覺。

便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖）

3招吃發揮最大效果

不過，張醫生指出，如果要讓番石榴發揮最大的「養菌力」，建議參考以下3大生活小技巧：

  1. 整顆吃(包括皮和籽)：果皮和籽的多酚和纖維含量最高。
  2. 不要榨汁過濾：過濾會令一大部分的膳食纖維流失。
  3. 每天吃適量：小量持續比一次吃很多更有效。
     

