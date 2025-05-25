飯後見暈瞌眼瞓因血糖上升！營養師揭5類食物要小心

吃飯後會出現頭暈或打瞌睡的情況，可能不是因為身體不適或大累。有營養師指出，如果出現以上情況，有可能是因為體內的血糖波動問題所致，原因是有些食物中會有醣，所以導致血糖上升，才出現這種情況。她提醒，有5類食物亦含有醣，攝取過多也可能會影響精神。

飯後見暈瞌眼瞓因血糖上升！

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當飯後出現頭暈、想打瞌睡的情況，可能不是與睡眠不足或疲倦有關，而是攝取了隱藏升醣的食物，導致血糖上升，進而引發飯後困倦。她解釋指，醣與一般糖的分別是，糖是醣的一部分，兩者主要有以下與是有區別：

糖：有甜味、可直接被消化吸收的糖分。

醣：包含各種不同型態的碳水化合物，包括糖、澱粉和纖維等。

5類含醣食物要小心

高敏敏指，而食物中的醣，就是令人血糖起伏不定的元兇，以下5類食物均含醣：

1.天然食材

食物例子：水果、牛奶、果汁。

含有人體所需的營養，但水果中的果糖和牛奶的乳糖都可能使血糖上升。

建議選擇低GI水果和無糖豆漿。

2. 調味添加糖

食物例子：蜂蜜、黑糖、焦糖、方糖、果糖。

通常在食物加工或調味時添加，營養價值較低，容易造成血糖上升。

3. 精緻澱粉

食物例子：白飯、麵條、饅頭、麵包、蛋糕。

這些主食和甜點的升醣指數偏高，攝取過多容易囤積脂肪。

4. 非精緻澱粉

食物例子：糙米、紫米、燕麥。

這類食物纖維和營養素較多，可以替換部分精緻澱粉，有助於穩定血糖。

但若攝取過多，仍可能導致血糖上升。

其他非精緻澱粉高醣食物例子：番薯、薯仔、南瓜、芋頭、粟米、山藥、蓮藕、栗子、豆類(除了黃豆、毛豆、黑豆)

常被誤以為是蔬菜。

５.重油重鹹食材