飲咖啡提神又怕會傷腎？醫生拆解護腎定傷腎 3類人不宜飲咖啡

喝咖啡到底是護腎還是傷腎？有醫生指出， 很多人會依賴咖啡提神，但不少人會疑惑到底喝咖啡對腎臟的影響是正面還是負面。醫生拆解咖啡與腎臟健康的關係，並指出有3類人不宜喝咖啡。
飲咖啡提神護腎定傷腎？
泌尿外科醫生曲元正在其Facebook專頁上分享指，根據2022年約翰霍普金斯醫學中心發表於《Kidney International Reports》的大型研究，每天喝2到3杯咖啡的人，發生急性腎損傷的風險，比完全不喝咖啡的人低約15至23%。
曲醫生解釋，咖啡可能對腎臟有保護作用，這主要歸功於咖啡中的：
- 抗氧化物質：減少氧化壓力。
- 抗發炎活性：降低炎症反應。
- 咖啡因：促進腎臟血流，提升腎小管的應變能力。
3類人不宜飲咖啡
不過，曲醫生提醒，這項研究的對象是健康成年人。對於有以下病史的人，喝咖啡並不一定適用：
1. 慢性腎病患者
- 雖然黑咖啡幾乎不含鉀和磷，但市售的即溶咖啡、三合一咖啡常含有磷酸鹽、奶精和高糖，長期攝取可能增加腎臟代謝壓力，進而加重病情。
- 建議：選擇無糖、無奶的原豆手沖黑咖啡，並與醫師討論適合的攝取量與頻率。
2. 前列腺肥大與頻尿族群
- 咖啡因會刺激膀胱收縮，可能加劇夜尿、頻尿等症狀。
- 建議：選擇低咖啡因咖啡，並避免在傍晚後飲用，以減少夜間干擾。
3. 尿路結石病史者
- 咖啡具利尿作用，可能有助於降低結石風險，但有研究指出，咖啡也可能提高草酸鹽的排泄，對於某些草酸代謝異常者反而可能誘發結石。
- 建議：每天補充足夠水分(2至3公升)，選擇無糖無添加的黑咖啡，並注意飲食中草酸的攝取來源。
3招健康飲咖啡
曲醫生提出，健康飲用咖啡3大方式如下：
1. 適量為宜：
- 每日1至3杯為最佳，超過4杯可能導致心悸、失眠及血壓上升，對腎臟反而不利。
- 美國FDA建議：每日咖啡因攝取量不超過400毫克，約相當於3杯240ml的美式咖啡。
2. 黃金時段：
- 避免空腹和睡前6小時內飲用。最佳飲用時間為上午9:30–11:00及下午13:30–15:00，此時可有效提神且不會過度刺激腎上腺。
3. 理性搭配：
- 儘量選擇黑咖啡，少糖、少奶、少加工。添加物如糖、奶精等會降低咖啡的潛在益處。
曲醫生表示，咖啡並非毒藥，反而能提神並調節代謝，對腎臟健康也有一定的保護作用。只要掌握正確的飲用方式，腎臟將會回報你最好的狀態。