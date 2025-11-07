飲咖啡提神又怕會傷腎？醫生拆解護腎定傷腎 3類人不宜飲咖啡

喝咖啡到底是護腎還是傷腎？有醫生指出， 很多人會依賴咖啡提神，但不少人會疑惑到底喝咖啡對腎臟的影響是正面還是負面。醫生拆解咖啡與腎臟健康的關係，並指出有3類人不宜喝咖啡。

飲咖啡提神護腎定傷腎？ 泌尿外科醫生曲元正在其Facebook專頁上分享指，根據2022年約翰霍普金斯醫學中心發表於《Kidney International Reports》的大型研究，每天喝2到3杯咖啡的人，發生急性腎損傷的風險，比完全不喝咖啡的人低約15至23%。 曲醫生解釋，咖啡可能對腎臟有保護作用，這主要歸功於咖啡中的： 抗氧化物質：減少氧化壓力。

抗發炎活性：降低炎症反應。

咖啡因：促進腎臟血流，提升腎小管的應變能力。



3類人不宜飲咖啡 不過，曲醫生提醒，這項研究的對象是健康成年人。對於有以下病史的人，喝咖啡並不一定適用： 1. 慢性腎病患者 雖然黑咖啡幾乎不含鉀和磷，但市售的即溶咖啡、三合一咖啡常含有磷酸鹽、奶精和高糖，長期攝取可能增加腎臟代謝壓力，進而加重病情。

建議：選擇無糖、無奶的原豆手沖黑咖啡，並與醫師討論適合的攝取量與頻率。 2. 前列腺肥大與頻尿族群 咖啡因會刺激膀胱收縮，可能加劇夜尿、頻尿等症狀。

建議：選擇低咖啡因咖啡，並避免在傍晚後飲用，以減少夜間干擾。 3. 尿路結石病史者 咖啡具利尿作用，可能有助於降低結石風險，但有研究指出，咖啡也可能提高草酸鹽的排泄，對於某些草酸代謝異常者反而可能誘發結石。

建議：每天補充足夠水分(2至3公升)，選擇無糖無添加的黑咖啡，並注意飲食中草酸的攝取來源。

