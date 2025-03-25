飲奶飲出腎結石？營養師拆解迷思 4類食物最高危

補充鈣質會導致造成結石？有營養師指出，許多人為了預防腎結石，選擇減少鈣的攝取，但其實相反，補鈣對身體相當重要，還能有效降低腎結石的風險。營養師指出避開7類食物才是預防腎結石最佳方法。

4招飲食預防腎結石 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，鈣吃太多會生腎結石是一個常見的誤解，其實，適量攝取鈣質反而可預防腎結石。如果想透過飲食預防腎結石，她提出以下4大建議： 1. 每日攝取鈣質1000mg 足夠的鈣質能與腸道中的草酸結合，減少草酸進入血液，降低腎結石的風險。

鈣質來源：牛奶、小魚乾、鈣片、芝士等都是良好的鈣質來源。 2. 植物蛋白代替動物蛋白 避免過量動物性蛋白，紅肉和內臟等過量攝取會增加尿液中的鈣和尿酸，升高腎結石風險。

植物性蛋白來源：如黑豆、鷹嘴豆、黃豆等，這些食物富含膳食纖維，對腎臟健康有益。 3. 每日充足飲水量 多喝水，每天至少喝2,000至2,500ml的水，能幫助尿液稀釋，降低草酸鈣結晶形成的機會。

亦可以選擇檸檬水含有檸檬酸，可以幫助防止腎結石生成。 4. 自行料理新鮮食物 避免加工食品，加工食品常含高鈉和添加物，容易增加腎臟負擔。自己烹調能控製用鹽量，選擇新鮮食材，降低結石風險。

4類食物最高危 高敏敏表示，飲食建議上，亦有要避免的飲食內容如下： 1. 高草酸飲品 濃茶、咖啡、可樂等，草酸會與鈣結合形成結晶，容易沉積在腎臟內，增加結石的風險。

建議適量飲用，並確保每天鈣質攝取足夠，以減少草酸影響。 2. 高劑量維他命C 每日超過1,000毫克的維他命C會轉化為草酸，增加腎結石風險。

建議適量攝取水果中的維他命C，避免高劑量維他命C補充品，特別是已有腎結石病史的人。 3. 高鈉重鹹飲食 過多的鹽分會增加尿鈣排泄，增加患腎結石風險。

建議少喝濃湯和少用醬料，以減少鈉攝取，有助於維持鈣質平衡，減少腎結石機率。 4. 加工食品 香腸、煙肉、公仔麵等的加工食品鈉含量高，可能含有磷酸鹽等添加物，影響腎臟健康，導致鈣質流失，增加腎結石風險。

建議選擇新鮮天然食物，以保護腎臟。 4類人要小心 高敏敏指，如果是腎結石高危人士，更要多加注意以上事項： 水分攝取不足者：缺乏水分會導致尿液濃縮，導致礦物質更容易結晶並形成結石。 飲食不均衡者：高草酸、高蛋白和高鈉飲食都可能增加結石風險。無論是某些營養素攝取過多或過少，都可能干擾身體的礦物質代謝，而促成腎結石的形成。 肥胖與代謝異常者：可能影響腎臟功能，增加結石風險。 家族史與遺傳史：有腎結石病史的家庭成員，個人發病機率會提高。



食物草酸含量 高敏敏指，了解食物中的草酸含量，能有助於預防腎結石，以下是不同食物的分類： 綠燈區(草酸含量少於2毫克/每100克食物) 全穀雜糧類：白飯、白麵條、通心粉、意粉、菱角

蔬菜類：椰菜花、椰菜、洋葱、蘑菇、芽甘藍

水果類：蘋果、木瓜、荔枝、車厘子、香蕉、李子、桃子、瓜類、綠葡萄、百香果、芒果

豆魚肉蛋類：海鮮類、雞蛋、乳酪、魚貝類、牛羊豬肉、家禽

油脂及堅果種子類：牛油果、各種植物油

飲品：白開水、去皮檸檬水、紅酒/白酒

調味料：糖、醋、肉桂、羅勒、白胡椒 黃燈區(草酸含量在2至10毫克/每100克食物) 全穀雜糧類：粟米、糙米、麥片、粟米片

蔬菜類：蘆筍、蘑菇、生菜、番茄、紅/白蘿蔔、青花菜、白/黃甜玉米、罐頭綠碗豆

水果類：黑棗、橘子、菠蘿、蘋果、水蜜桃、紫/乾梅

豆魚肉蛋類：沙甸魚

油脂及堅果種子類：亞麻籽、葵花籽

飲品：咖啡

調味料：薑、麥芽 紅燈區(草酸含量超過10毫克/每100克食物) 全穀雜糧類：蕎麥、芋頭、南瓜、米糠、玉米粉、小麥胚芽、薯仔、全麥麵粉

蔬菜類：芹菜、西洋芹、菠菜、韭菜、秋葵、茄子、青椒、莧菜、芥菜、蕃薯

水果類：黑莓、藍莓、士多啤梨、覆盆子、無籽紅提子乾、紫色提子、醋栗、檸檬/萊姆/橙皮

豆魚肉蛋類：豆漿、豆腐

油脂及堅果種子類：花生(醬)、杏仁、腰果、胡桃、開心果、榛果、巧克力

飲品：生啤酒、茶、可樂

調味料：黑胡椒、辣椒、醬油 高敏敏指，養成良好的飲食與生活習慣，就能大幅降低發生風險。她建議定期補鈣、適量飲水，並避免高草酸、高鈉的食物，才能有效降低腎結石的發生風險。