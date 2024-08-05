飲果汁、食水果有益身體健康 營養師警告「食用陷阱」！

許多夏季蔬果富含礦物質及維生素，能幫助身體代謝，豐富的纖維含量，對於維持腸道及血管健康也有助益。另外，不同顏色的水果含有不同的植化素，是身體抗發炎及預防疾病的好幫手。

水果攝取量要注意 市售果汁不可取代 根據衛生署建議，每天應攝取至少2份水果，而每份的分量，大約是一個女性的拳頭大小，若為切塊的水果，則以飯碗的7分滿為一份的量。營養師傅茵指出，平均而言，每份水果的熱量約60大卡、醣類15公克；許多人誤以為水果甜度和熱量呈現正相關，其實不然，甜度高的水果，熱量不一定比較高，也不代表醣類含量較多或容易導致血糖上升。 現代忙碌的社會中，許多人會以喝果汁來取代吃水果，但其實大部分瓶裝果汁都是使用濃縮果汁還原而成，濃縮果汁在製作過程中，為確保品質會經過高溫、高壓、殺菌的過程，容易導致維生素流失，也會添加糖，且製作過程中，大多會過濾掉膳食纖維。現打果汁則有衛生安全疑慮，及應確認使用的水果是否新鮮。