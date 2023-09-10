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健康
2023-09-10 13:30:25

養生、不吸煙 體檢竟揪出肺腺癌！1種治療救命

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肺癌

肺腺癌被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。

58歲張老闆幾年前剛退休，平時不吸煙也注重養生，每年都會安排體檢，但他日前檢查時，醫生卻發現左上肺葉有明顯異常陰影，高度懷疑是早期肺腺癌，讓他難以接受，所幸經建議以達文西手術切除左上肺葉，4天後順利出院，繼續享受正常生活不受影響！

肺腺癌 出現症狀多已是晚期

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任級醫生黃建文表示，近年來肺癌高居十大癌症榜首，其中又以肺腺癌被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。

肺癌

肺癌手術最主要的目的，是要將肺癌腫瘤的部位切除乾淨，同時得包括足夠的淋巴結廓清，才能達到最好的根除性治療效果，減少擴散或復發的機率。

肺癌手術＋淋巴結廓清 降低擴散、復發風險

負責值刀的胸腔外科主治醫生呂庭聿則指出，肺癌手術最主要的目的，是要將肺癌腫瘤的部位切除乾淨，同時得包括足夠的淋巴結廓清，才能達到最好的根除性治療效果，減少擴散或復發的機率。

而該患者經術中將組織切片送病理化驗後，確認為早期肺腺癌，因此依術前與患者溝通達成的共識，利用達文西機器人手臂手術切除左上肺葉，術後4天即順利出院。

咳

對原本肺活量就正常的患者來說，除了術後短期內會出現咳嗽、呼吸不順、活動力較差等症狀外，多數患者3個月後就會逐漸恢復正常，可以維持爬山、運動等活動。

切除肺葉多數症狀能恢復 依狀況制訂不同手術計劃

一般民眾聽到切除肺葉多半會感到恐懼，但呂庭聿強調，若對原本肺活量就正常的患者來說，除了術後短期內會出現咳嗽、呼吸不順、活動力較差等症狀外，多數患者3個月後就會逐漸恢復正常，可以維持爬山、運動等活動；但若術前評估時，患者既有吸煙或肺功能不佳等情形，也會制訂不同的手術計劃，在術後生活功能及手術切除範圍中，盡量取得最佳平衡。

LDCT

建議大眾不妨從40歲開始安排肺癌篩檢，必要時可利用「低劑量肺部電腦斷層」偵測早期肺癌，降低肺癌死亡率。

半數肺癌患者不吸煙 定期檢查降低死亡率

黃建文、呂庭聿也再次提醒，一半以上的肺癌患者不曾有吸煙習慣，因而許多人會忽略了肺癌的威脅，導致多數肺癌患者診斷時已是末期，平均存活時間不到1年，因此建議大眾不妨從40歲開始安排肺癌篩檢，必要時可利用「低劑量肺部電腦斷層」偵測早期肺癌，降低肺癌死亡率。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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