養生、不吸煙 體檢竟揪出肺腺癌！1種治療救命

肺腺癌被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。

58歲張老闆幾年前剛退休，平時不吸煙也注重養生，每年都會安排體檢，但他日前檢查時，醫生卻發現左上肺葉有明顯異常陰影，高度懷疑是早期肺腺癌，讓他難以接受，所幸經建議以達文西手術切除左上肺葉，4天後順利出院，繼續享受正常生活不受影響！

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任級醫生黃建文表示，近年來肺癌高居十大癌症榜首，其中又以肺腺癌被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。

肺癌手術最主要的目的，是要將肺癌腫瘤的部位切除乾淨，同時得包括足夠的淋巴結廓清，才能達到最好的根除性治療效果，減少擴散或復發的機率。

肺癌手術＋淋巴結廓清 降低擴散、復發風險

負責值刀的胸腔外科主治醫生呂庭聿則指出，肺癌手術最主要的目的，是要將肺癌腫瘤的部位切除乾淨，同時得包括足夠的淋巴結廓清，才能達到最好的根除性治療效果，減少擴散或復發的機率。

而該患者經術中將組織切片送病理化驗後，確認為早期肺腺癌，因此依術前與患者溝通達成的共識，利用達文西機器人手臂手術切除左上肺葉，術後4天即順利出院。