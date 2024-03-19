餐廳老闆長期抬重物肩袖撕裂　創新治療恢復生活品質

65歲的林女士本身慣用右手，因經營餐廳常需搬抬重物，且患有糖尿病多年，最近幾個月右肩有疼痛問題，診所就醫仍未改善，活動度受限，甚至有疼痛致睡眠中斷的情形，至醫院才診斷為肩袖撕裂。
肩袖肌腱具有其重要性 損傷恐引起僵硬、疼痛和功能障礙
新竹臺大分院骨科部醫生謝文統說明，肩袖撕裂症狀為肩膀關節各個方向的活動度均下降，主要影響為主動(自行抬高)的動作，被動(輔助之下的抬高)的動作較不會受到影響，並通常會有三角肌、頸部疼痛及夜間影響睡眠品質之情形。由於現代生活方式和習慣，愈來愈多的人開始面臨肩袖肌腱問題，如僵硬、疼痛和功能障礙，絕不能輕忽此問題。
專業復健及物理治療 關鍵在於漸進性和耐心
謝文統解釋，對於輕微的肩袖肌腱撕裂或微小破裂，專業的復健及物理治療師扮演了關鍵的角色，可透過詳細的評估和個人化的治療計劃，他們能夠指導病人進行有效的運動和伸展，減輕旋轉肌的緊張感，同時提升其力量和穩定性。
但他提醒，復健過程的關鍵在於漸進性和耐心，病人要通過一系列的運動和伸展來強化肩袖肌腱，同時學習正確的姿勢和身體機械運作方式，並需要病人的主動參與，在生活中建立良好的運動習慣。對於復健效果不佳，或者是達到中度亦或是重度的斷裂，則需要通過手術來修復或重建。
微創關節鏡肩袖肌腱修補手術、反式人工肩關節 新創技術造福病友
謝文統提到，隨著醫學技術的不斷發展，關節鏡肩袖肌腱修補術已經成為一個重要方向，這種技術透過小切口和微小攝像頭，醫生可以進行精確的手術，修復受損的組織，能夠最小程度地侵入病人的身體，減少手術後的疼痛和康復時間。同時，由於微創手術傷口較小，對於組織破壞亦較小，且關節鏡手術伴隨著大量沖水，大幅的降低了感染的機會，尤其是對於糖尿病患者更是福音。
另外，反式人工肩關節也是一項重要的創新；對於嚴重撕裂，或者是因年紀大、肩袖肌腱品質不佳的病人，這種關節置換手術可以有效地治療肩部的嚴重損傷或功能障礙。反式人工關節手術通過將損壞的關節組織替換為人工植入物，重建了旋轉肌的正常功能，這種手術可以極大地減少疼痛，提高病人的生活質量。
預防肩關節慢性傷害 保持活動性、不宜反覆拿抬重物
謝文統提醒，平時需保持肩膀的活動性，適度做肩部伸展運動，避免同一個姿勢維持過久，不宜反覆拿抬過重之物，造成肩關節慢性傷害。目前有許多創新治療方式有效改善了病人的生活品質。
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