餐廳老闆長期抬重物肩袖撕裂　創新治療恢復生活品質

餐廳老闆長期抬重物旋轉肌袖撕裂 創新治療恢復生活品質

65歲的林女士本身慣用右手，因經營餐廳常需搬抬重物，且患有糖尿病多年，最近幾個月右肩有疼痛問題，診所就醫仍未改善，活動度受限，甚至有疼痛致睡眠中斷的情形，至醫院才診斷為肩袖撕裂。

肩袖肌腱具有其重要性 損傷恐引起僵硬、疼痛和功能障礙 新竹臺大分院骨科部醫生謝文統說明，肩袖撕裂症狀為肩膀關節各個方向的活動度均下降，主要影響為主動(自行抬高)的動作，被動(輔助之下的抬高)的動作較不會受到影響，並通常會有三角肌、頸部疼痛及夜間影響睡眠品質之情形。由於現代生活方式和習慣，愈來愈多的人開始面臨肩袖肌腱問題，如僵硬、疼痛和功能障礙，絕不能輕忽此問題。

專業復健及物理治療 關鍵在於漸進性和耐心 謝文統解釋，對於輕微的肩袖肌腱撕裂或微小破裂，專業的復健及物理治療師扮演了關鍵的角色，可透過詳細的評估和個人化的治療計劃，他們能夠指導病人進行有效的運動和伸展，減輕旋轉肌的緊張感，同時提升其力量和穩定性。 但他提醒，復健過程的關鍵在於漸進性和耐心，病人要通過一系列的運動和伸展來強化肩袖肌腱，同時學習正確的姿勢和身體機械運作方式，並需要病人的主動參與，在生活中建立良好的運動習慣。對於復健效果不佳，或者是達到中度亦或是重度的斷裂，則需要通過手術來修復或重建。