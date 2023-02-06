馬拉松將至 心急練跑 致腰椎間盤突出

街上多了人練跑，或是為備戰2月中舉行的馬拉松賽事。疫情期間不少人work from home，郁動減少引致體重上升，當一旦加劇鍛煉，受傷風險便大增。有一位中年男士為免太太擔心，兩年多沒去健身室，近日心急練跑卻不慎受傷，腳痛及麻痺，檢查證實腰椎間盤突出。

這位中年會計師，疫情期間大部分時間在家工作，3年前每天會到健身室練跑，亦會參加馬拉松賽事，體形體能都相當好；但由於太太對疫情較緊張，深怕一對年幼子女受感染，他過去兩年多只能間中到樓下公園跑步，並全程戴口罩。最近疫情放緩，他終可回復跑步習慣，並報名參加馬拉松。不過，暴肥30磅的他，練跑不久便感疲倦；賽事迫緊也愈來愈心急，甚至有時候沒拉筋便開始跑。

腰痛兼腳麻痺

一次練跑後，他腰右邊至臀部、右大腿後方至小腿突然抽筋，跑友認為他可能是沒拉筋致肌肉拉傷，建議回家後熱敷。可是熱敷後第二天醒來情況變差，整個人僵硬乏力難以起床，腰痛且腳嚴重麻痹，用手借力撐起身，還要避免壓到右邊臀部。於是在家人攙扶並使用行山杖下向醫求診。