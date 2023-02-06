馬拉松將至 心急練跑 致腰椎間盤突出

街上多了人練跑，或是為備戰2月中舉行的馬拉松賽事。疫情期間不少人work from home，郁動減少引致體重上升，當一旦加劇鍛煉，受傷風險便大增。有一位中年男士為免太太擔心，兩年多沒去健身室，近日心急練跑卻不慎受傷，腳痛及麻痺，檢查證實腰椎間盤突出。
這位中年會計師，疫情期間大部分時間在家工作，3年前每天會到健身室練跑，亦會參加馬拉松賽事，體形體能都相當好；但由於太太對疫情較緊張，深怕一對年幼子女受感染，他過去兩年多只能間中到樓下公園跑步，並全程戴口罩。最近疫情放緩，他終可回復跑步習慣，並報名參加馬拉松。不過，暴肥30磅的他，練跑不久便感疲倦；賽事迫緊也愈來愈心急，甚至有時候沒拉筋便開始跑。
腰痛兼腳麻痺
一次練跑後，他腰右邊至臀部、右大腿後方至小腿突然抽筋，跑友認為他可能是沒拉筋致肌肉拉傷，建議回家後熱敷。可是熱敷後第二天醒來情況變差，整個人僵硬乏力難以起床，腰痛且腳嚴重麻痹，用手借力撐起身，還要避免壓到右邊臀部。於是在家人攙扶並使用行山杖下向醫求診。
簡單問題辨別椎間盤突出
脊醫王俊華表示，「當懷疑病人腰痛是椎間盤突出引起，問症會提及打噴嚏或咳，甚至大便用力，腰痛及腳麻痹感覺會否更強烈？因這些都是腰椎間盤突出的徵狀。」此外，腰椎間盤突出還會引致嚴重的姿勢問題，「他為了避開痛楚位置及麻痺感覺，身體側向左邊，微微向前傾45度角，這是典型椎間盤突出患者會做的姿勢，因為要避開壓到神經線；許多人認為肌肉拉傷也會有這種姿勢，但其實不會出現。」王俊華又指，於急性期熱敷令發炎症狀加劇，令患者情況明顯變差。
磁力共振助確診
由於有椎間盤突出的懷疑，病人於是接受磁力共振檢查，報告顯示腰椎第四及第五節向右邊後方突出，壓到神經線，情況屬中度，但嚴重發炎。王俊華表示，「從磁力共振報告可看到椎間盤有位置『特別光』，而這些本應不見光的位置，是因為存有不該出現的水分，代表新近發炎的椎間盤突出。」
密集式治療快康復
椎間盤突出的黃金治療期是首幾個星期，愈早治療效果愈好，因此王俊華在農曆新年前後為病人安排密集式的治療，「針對這位病人曾做熱敷而引致肌肉抽筋，需要用聚焦式高能量電磁波作出紓緩；再利用治療性的超聲波紓緩因神經線受壓而出現的發炎徵狀；並透過脊醫人手矯正，減輕椎間壓力。到治療後期，則輔以3D拉腰床，作多角度減壓。」
病人由最初要他人攙扶，到了年三十可以靠腰封獨自覆診，至近日不需再使用腰封，痛症紓緩，動作回復正常；王俊華建議，「病人應放棄出戰將至的馬拉松賽事，希望他先行休養，以免短時間內再受傷。」