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健康
2023-09-14 12:40:00

馬拉松｜跑步緩和運動 5個拉筋動作避免勞損發炎

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馬拉松｜緩和運動 5個拉筋動作避免勞損

馬拉松｜緩和運動 5個拉筋動作避免勞損

離開今年渣打馬拉松舉行只剩下不足3個月時間，大家或者已經密鑼緊鼓加緊練習。或者大部分人都已習慣了熱身再做運動，但很多時做完運動後卻沒有好好的做緩和運動(或稱收操/Cool down)。

拉筋加快恢復

緩和運動的好處是，讓你的恢復加快，減少遲發性肌肉痠痛，便可以持續訓練，令自己有更大進步。另一方面，若忽略緩和運動，雖然壞處未必即時浮現，但運動後繃緊的肌肉沒有得到及時的紓緩，時間長了也許會引致勞損和痛症，例如小腿太繃緊致阿基里斯腱發炎疼痛，又或足底筋膜炎等，這些傷害除了影響訓練進度，亦可能隨時完結運動生涯！所以運動後必須做緩和運動，重要性甚至比熱身有過之而無不及。

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小腿拉筋 大腿前方拉筋

慢走拉筋再敷冰

針對長跑，緩和運動其實很簡單，只要慢慢走10分鐘，再為訓練的肌肉充分作靜態伸展便可，情況許可更可再以冰敷或用冷水沖或浸泡下肢1至3分鐘。而伸展可以參考以下動作。

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小腿拉筋

  1. 面向牆壁距離約兩步站立。
  2. 其中一腳踏前一步，雙手扶牆，後腳保持伸直，並感到小腿拉扯。
  3. 維持動作約30秒，換腳再做。左右腳各做2至3次。

大腿前方拉筋

  1. 手扶牆壁站立。
  2. 其中一腳小腿向後提起，手捉住腳踝。身體和大腿盡量保持成一直線，至大腿前方感到拉扯。
  3. 維持動作約30秒，換腳再做。左右腳各做2至3次。
大腿後方拉筋 大腿內側拉筋

大腿後方拉筋

  1. 先雙腳前伸坐下，收回一隻腳，腳掌放於另腳大腿內側。
  2. 保持腰背挺直，手盡量向直腳腳尖伸前，直至大腿後方感覺拉扯。
  3. 維持動作約30秒，換腳再做。左右腳各做2至3次。

大腿內側拉筋

  1. 先坐下，雙腳腳掌合十，盡量貼近身體。
  2. 兩邊膝頭盡量往下貼地，至大腿內側感覺拉扯。
  3. 維持動作約30秒，做2至3次。

臀部拉筋

  1. 先躺下，然後如蹺腳般將伸展一方的小腿橫放於另一大腿之上。
  2. 雙手抱住大腿後方並拉向身體，直至臀部感覺拉扯。
  3. 維持動作約30秒，換邊再做。左右邊各做2至3次。

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臀部拉筋

臀部拉筋

強化阿基里斯腱訓練動作，等長收縮練習 強化阿基里斯腱訓練動作，先找一個穩固的台階，樓梯亦可 強化阿基里斯腱訓練動作，維持動作不變10至15秒，做2至3組 強化阿基里斯腱訓練動作，於平地上，雙腳發力踮起，膝蓋微屈，以腳尖站立，然後單以患腳負荷體重
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