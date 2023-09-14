馬拉松｜跑步緩和運動 5個拉筋動作避免勞損發炎

離開今年渣打馬拉松舉行只剩下不足3個月時間，大家或者已經密鑼緊鼓加緊練習。或者大部分人都已習慣了熱身再做運動，但很多時做完運動後卻沒有好好的做緩和運動(或稱收操/Cool down)。

拉筋加快恢復

緩和運動的好處是，讓你的恢復加快，減少遲發性肌肉痠痛，便可以持續訓練，令自己有更大進步。另一方面，若忽略緩和運動，雖然壞處未必即時浮現，但運動後繃緊的肌肉沒有得到及時的紓緩，時間長了也許會引致勞損和痛症，例如小腿太繃緊致阿基里斯腱發炎疼痛，又或足底筋膜炎等，這些傷害除了影響訓練進度，亦可能隨時完結運動生涯！所以運動後必須做緩和運動，重要性甚至比熱身有過之而無不及。

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