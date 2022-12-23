骨質增生｜生骨刺是甚麼？一文了解骨刺成因、症狀及治療方法

談及骨刺，不少人都會立即聯想起是老人病，但究竟甚麼是骨刺呢？又是否只有長者才會患有此病？其實，骨刺又名骨質增生，屬於人體正常的生理退化，主要是因為關節出現損傷或老化，導致軟骨磨蝕而引致骨質增生。Gofever高燒編輯以下整理了有關骨刺成因、常見症狀及治療方法等資料，供大家參考。

甚麼是骨刺？骨刺成因是甚麼？ 骨刺又名為骨質增生，屬於人體正常的生理退化現象。骨刺成因主要因為我們的關節出現損傷或老化，導致軟骨磨蝕引致異常的骨質增生，以填補受損的空隙，便形成骨刺。骨刺常見於脊椎、手部、膝蓋及盆骨等經常需要承重的關節部位。

骨刺是常見的老人病？ 至於坊間流傳骨刺是老人病，其實，並不是只有長者才會患有骨剌，長期過度使用某一關節的人士，例如家庭主婦、打工仔及勞動工人等，或多或少長期保持不正確姿勢，容易導致關節損傷，增加患有骨刺機會。另外，曾患先天性關節畸形或骨折人士亦有較高風險患有骨刺問題。