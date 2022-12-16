骨質增生｜腳後跟痛或患哈格倫氏變形？

只是一塊小小的骨頭變形增生，便可能令喜愛運動的人士感到痛苦、提不起勁——它便是出現在腳跟骨的「哈格倫氏變形」。中大醫學院矯形外科及創傷學系臨床助理教授、骨科專科醫生凌家健指，不少人會忽視此症而影響工作、社交等，其實治療方法很簡單，復康亦很快，宜趁早解決問題。 哈格倫氏變形是指腳跟骨有骨質增生，外觀上於腳後跟外側上方明顯隆起。凌家健指此症成因並不完全明確，或與家族病史有關係，而長跑人士、多做運動、足弓較高的人都會有較高風險患上哈格倫氏變形，「一個較特別的情況是，即使患者的腳跟骨都有明顯凸起增生，但只有部分人感痛楚，另一部分則完全沒有病徵，仍未了解為何有此現象。」

易混淆阿基里斯筋腱病變 哈格倫氏變形的徵狀與阿基里斯筋腱病變相似，甚至兩者互為有關。凌家健解釋，它們的徵狀一般是腳後跟會痛、有時腫脹，在運動後會誘發不適，「而兩者的分別是，哈格倫氏變形是腳跟骨較高位的骨凸起，而阿基里斯筋腱病變則為筋腱與腳跟骨的連接處腫脹並鈣化，使腳跟骨變大。」

如果沒有及時處理哈格倫氏變形，該位置會長期刺激阿基里斯筋腱，引致附近的軟組織如滑囊發炎，甚至誘發阿基里斯筋腱病變，即筋腱發炎、退化、鈣化變弱，繼而容易撕裂。 避免誘發痛楚動作 凌家健建議，有病徵時應適當求診檢查，作出清晰診斷，「患者首先要減少或者避免會誘發痛楚的動作，有時候更換一些緩震較好、腳跟位較高的鞋，又或使用適合的鞋墊會有幫助。保守治療會採用消炎止痛藥，配合小腿阿基里斯筋腱的伸展動作，以及強化小腿的離心收縮訓練，都是有效的治療方案。」