骨質疏鬆無聲無息 隨時骨折

骨質疏鬆症常被稱為「無聲疾病」，通常沒有明顯症狀，直到發生骨折才被發現。如果長者因跌倒而導致髖關節骨折，便更加不能忽視，因多達20%患者會在一年內因併發症去世。建議65歲以上女性、70歲以上男性，以及其他高風險人士，宜主動接受骨質密度測試。 骨科專科醫生温宇婷表示，「骨質疏鬆特徵是骨密度降低和骨組織結構退化，導致骨骼變得脆弱，容易發生骨折。」風險族群包括老人家、停經後的女性、體形瘦小的人和長期使用類固醇的病人等。

人口老化患者眾多 據香港中文大學收集的數字分析，香港約有一半65歲以上婦女患有骨質疏鬆症。温宇婷續指，「根據國際骨質疏鬆症基金會，50歲以上的人，平均每三名女性就有一名可能經歷骨質疏鬆相關骨折；男性也不能豁免，平均每五名就有一名。」如果患有骨質疏鬆，不幸輕微碰撞或跌倒已可導致骨折，常見部位包括髖骨、脊椎或手腕。 髖骨骨折死亡率高 在港每年有7,000名長者，因髖關節骨折需要入院接受手術治療。其中約20%患者在骨折後一年內因併發症(如肺炎、感染或心血管疾病)或其他相關健康問題去世。部分長者會因此失去自理能力，倚賴他人照顧或入住安老院，所以後果絕對不能忽視。 温宇婷建議，「65歲以上的女性和70歲以上的男性應主動接受骨質密度測試。其他風險因素包括家族史、低體重、早期停經或長期服用類固醇的病人也建議接受檢查。」如果曾經有過脆性骨折，即跌倒或輕微碰撞導致的骨折，或是有臨床症狀包括身高縮短、駝背或慢性背痛，應尋求骨科專科醫生的意見。



良好習慣積骨防鬆 香港的城市生活方式(如室內活動多、陽光不足)，會加劇維他命D缺乏，加上香港人飲食普遍缺乏鈣質、少運動，亦增加骨質疏鬆風險。温宇婷指，「培養良好生活習慣，不吸煙喝酒，是對抗骨質疏鬆的第一步。飲食上須吸收足夠鈣質及維他命D；避免攝取過量咖啡因或汽水，或影響鈣質吸收。」 皮膚亦會透過接觸陽光製造維他命D，温宇婷鼓勵適量的戶外運動，「同時建議每星期至少進行3次負重及肌肉強化鍛煉。太極、八段錦或跳舞都是負重運動，而太極更可以改善平衡，減少跌倒風險。」 積極治療提升生活素質 現時骨質疏鬆已有一系列治療方案，包括鈣質及維他命D補充劑；藥物也安全有效，能改善骨質密度，減低骨折風險。如已經不幸有過骨折，兩年內骨折風險會遞增10倍，屬非常高風險，建議及早向醫生諮詢，評估骨折的風險，積極治療。

鈣質豐富食物