骨髓纖維化致嚴重貧血 存活期僅2.1年

腹脹和容易疲倦可能是骨髓纖維化的警號？骨髓纖維化是一種罕見的血癌，主要影響骨髓功能，引發貧血等症狀。根據統計，每10萬人中約有0.4至1.5人受到此病影響，男性的發病率較高。若出現嚴重貧血，存活期或縮短至僅2.1年。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授、血液及血液腫瘤科專科醫生喬夏利指，「目前雖然尚無根治骨髓纖維化的藥物，但新型口服標靶藥物可有效緩解貧血，降低治療風險。」

貧血、脾臟腫大最常見

骨髓纖維化導致異常血細胞在骨髓內增生，最終損害骨髓功能，繼而影響整體健康。缺乏適當治療的情況下，患者的骨髓功能會持續下降，甚至可能引發急性白血病。早期症狀通常不明顯，易被忽視，常見的症狀見右表。

根據研究，約35%至54%的原發性骨髓纖維化患者在確診時出現貧血，而90%有脾臟腫大。喬夏利強調，「脾臟腫大可導致腹部不適、飽腹感增加及腸胃功能失調。」

‧疲勞(由貧血引起)；

‧腹部不適或脹大

(由脾臟腫大引起)；

‧廣泛性骨痛；

‧夜間盜汗；

‧活動力欠佳；

‧容易有飽腹感；

‧持續低燒；

‧皮膚痕癢；

‧體重下降；

‧注意力下降。