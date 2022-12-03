體罰傷孩身 更影響大腦發育 增焦慮抑鬱風險

對孩子施以體罰，不但可能令你背上虐兒的刑責，更可能使子女長期受情緒困擾。因為最新研究發現，體罰會影響孩子的大腦神經系統發展，增加他們長大後出現焦慮和抑鬱的風險。

影響犯錯及獎勵神經敏感性

美國佛羅里達州立大學的學者，為了解體罰經歷與神經系統的關係，邀請了149名11到14歲的兒童參與一項長期研究。他們被安排進行類似電子遊戲的任務，期間研究人員會記錄犯錯及得到獎勵時的腦電圖數據，兩年後他們與父母再填寫問卷，從而分折體罰與情緒問題的關係。

結果一如預期，被體罰的兒童更容易罹患焦慮症和抑鬱症，並揭示體罰可能會影響大腦活動和神經發育，因為被體罰過的兒童，對犯錯有更大的神經反應，對獎勵的反應則較遲鈍，反映體罰影響兒童對犯錯及獎勵的神經敏感性。有關研究已於《Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging》發表。