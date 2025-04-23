體重破百男腳底滲血嚇見「整層皮脫落」！醫揭關鍵病因：恐截肢

糖尿病患者的足部循環比較差，且汗液中含有葡萄糖，若未做好清潔，足部的傷口會如同培養皿一般，容易孳生細菌造成感染。

體重高達120多公斤的38歲林姓業務經理，由於工作需要，得跟客戶應酬大吃大喝，平時又鮮少關心自身三高狀況，直到去年底出差，隱約發現腳底「痛痛的」，結果步行整天回到飯店，才赫然發現鞋子「滲血了」，脫襪後嚇見腳底板整層皮幾乎脫落，甚至可以看到暗紫色的皮下組織。後來他自行購買口服抗生素及藥膏使用，但傷口依舊沒有好轉，趕忙到急症室求醫檢查，抽血檢查顯示糖化血色素標準值高達12%(正常值在6%以下)，判定是糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍，因此緊急安排清創手術，同時會同腎臟科醫生給予抗生素、胰島素、專用傷口乳膏及連續多次高壓氧治療後，總算順利保住雙腳，免於截肢之苦。

長期血糖控制不佳易併發糖尿病足潰瘍 初期症狀易被忽視

亞洲大學附屬醫院高壓氧中心主任、骨科主治醫生蔡孟學指出，林先生是典型的「糖尿病足潰瘍」(Diabetic Foot Ulcer，DFU)患者，主要致病原因就在於長期血糖控制不佳，對周邊神經、血管產生損傷，後續又因足部受力不均導致硬繭或出現外傷的話，就有可能進一步造成傷口難以愈合、皮膚黏膜組織破損的糖尿病足潰瘍。

蔡孟學醫生形容許多糖尿病患者因沒有追蹤控制血糖，導致「神經幾乎泡在糖水裡」，引起神經損傷，但因為初期症狀不明顯，很容易被忽視。如果對溫度感受變得遲鈍或肢體傷口久久不愈，甚至陸續出現腳趾麻痛，或出現對溫度特別敏感等先兆，都要特別提高警覺。